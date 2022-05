Des Pays-Bas à Paris via Frameries, à pied avec une brouette

Pour Henry, Frameries constituait une étape d'un pèlerinage un peu spécial de 45 jours. Parti le 22 avril, le Jour de la Terre, de chez lui, il a pris la direction de Paris pour se rendre au siège de l'UNESCO avec sa brouette remplie de terre provenant de différents endroits du globe et pour demander de placer la planète Terre dans son ensemble sur la liste du patrimoine mondial.

Aujourd’hui, des personnes de plus de 80 pays ont déjà envoyé une pochette de terre, un vœu et un don pour la Terre au domicile d'Henry. Au cours de son périple de 453 kilomètres, Henry a visité diverses initiatives locales et durables et c'est dans ce cadre qu'il a fait arrêt au Sparkoh de Frameries, où il a visité le jardin de la Biodiversité.

"Sensibiliser à la protection de la terre, du climat, de la biodiversité et du développement durable, c’est aussi une mission scientifique et pédagogique menée de longue date par les équipes de Sparkoh auprès du grand public et des écoles", indique Sparkoh.

C'est le 5 juin prochain que l'arrivée d'Henry est prévue à Paris. Il y laissera ses pochettes de terre et s'en retournera chez lui la brouette délestée et le coeur léger.