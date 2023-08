La pluie de ces dernières semaines à Haulchin perturbe le millésime 2023 du Ruffus : “ce sera une bonne année mais pas aussi par bonne qu’espéré”

En cause, la pluie et l’humidité qui en découle qui pourrait provoquer des maladies dans les vignes. “Le moment n’est pas encore à la panique même si l’œil aguerri des fermiers qui chouchoutent nos vignes a aperçu des petites traces de pourriture. Nous espérons vivement que le soleil mais aussi des températures plus hautes fassent leur retour. Normalement, ce sera le cas. On compte beaucoup sur l’été indien qui devrait être bien présent d’ici la fin du mois d’août. Si au contraire le soleil ne devait pas revenir, la pourriture constatée pourrait se développer et provoquer de sérieux dégâts sur les vignes et, donc, sur la qualité du raisin. Lorsqu’il pleut en abondance en été comme cela a été le cas cette année, le processus de photosynthèse s’arrête et, par conséquent, le raisin arrête de se développer. Le but est de stopper la maladie qui pourrait le mettre réellement en danger et pour cela, rien de tel que des hautes températures et un temps sec, ce qui devrait endiguer très rapidement son développement.”

Les vendanges pour la mi-septembre

Forcément, le mauvais temps a également eu une incidence sur la date des vendanges qui seront retardées par rapport aux espérances de juin. “On espérait alors qu’on pourrait, comme en 2020 par exemple, les faire début septembre. Mais vu la situation qui, je le rappelle, n’est pas encore catastrophique, la date du début des vendanges serait plus pour le 15 septembre. Cette date serait dans les normes d’une année “normale”, pas exceptionnelle comme on aurait pu l’espérer mais pas mal tout de même.”