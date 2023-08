La cinquantième cabine technique d’Unifiber, nécessaire au déploiement de la fibre optique, sera installée à Estinnes

”Depuis plusieurs années, nous relions les communes wallonnes à la fibre. Ses fameux câbles roses protégeant la fibre optique vont équiper d’ici 2028, 600 000 foyers, lieux publics et entreprises dans une soixantaine de communes wallonnes. Pour y arriver, nous avons besoin d’installer quelque 220 cabines techniques, également appelées POPs. Ce 8 août, un cap sera passé avec l’installation de notre cinquantième POP. Cette installation se passera dans la commune d’Estinnes”, indique Unifiber.

Pour rappel, Proximus et Unifiber ont pour objectif de connecter 600 000 habitations à la fibre par an et, ainsi, connecter 70 % des habitations belges à la fibre d'ici 2028. Un second plan monte ce pourcentage à 95 % en incluant les villages ruraux. Des chantiers qui ne sont pas toujours accueillis positivement par les citoyens qui voient leur rue être ouverte pour y placer les câbles nécessaires à la pose de la fibre. Ces chantiers sont néanmoins indispensables pour que Proximus et Unifiber puissent réaliser leurs objectifs.

À terme, la fibre optique permettra d’accélérer la connectivité des ménages. Un outil devenu indispensable à une époque où le télétravail devient de plus en plus courant. Un réseau plus rapide qui profitera également aux jeux vidéo. À noter que Proximus ne sera pas le seul opérateur à faire appel à la fibre. Plus d’une trentaine de réseaux pourront en effet y prétendre.

Les travaux de cette cinquantième cabine technique commenceront ce mardi dès 7h30 à la rue Grande d’Estinnes.