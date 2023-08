Les marques de soutien à la famille de Daryo, défiguré par le chien de sa grand-mère, affluent: "J’étais ému par leur témoignage"

En plus du choc pour la famille, elle doit désormais faire face aux nombreux coûts que les allers-retours quotidiens vers l’hôpital entraînent. Un appel aux dons avait alors été lancé pour permettre aux personnes volontaires de leur venir en aide. Le petit Daryo et ses parents n’ont pas dû attendre longtemps pour voir les premières marques de soutien se manifester. Fabien Destrée, directeur financier d’une entreprise située non loin de l’hôpital Saint-Luc, fait partie de ces personnes souhaitant aider la famille de Daryo. Il mettra dès ce vendredi deux places de parking à leur disposition.

Un témoignage touchant

”Lorsque je faisais ma revue de presse quotidienne, je suis tombé sur le témoignage de la famille de Daryo. J’ai évidemment été ému par cette situation et l’appel à l’aide de la famille. J’ai vu que les frais de parking sont assez conséquents pour eux. J’ai alors voulu agir en mettant à leur disposition deux places de parking de notre entreprise. Elle est située à deux pas de l’hôpital Saint-Luc. Ils n’auront donc qu’à marcher quelques minutes pour s’y rendre. Ils pourront garder ces deux emplacements durant toute la durée d’hospitalisation de leur fils”, confie Fabien Destrée.

Après les avoir mis en relation, la famille a pu rentrer en contact avec Fabien. Une rencontre est prévue ce vendredi pour procéder à l’échange des cartes d’accès. “J’ai pu joindre la famille par téléphone. Nous nous verrons ce vendredi pour que je puisse leur donner accès à deux places de parking pendant toute la durée d’hospitalisation du petit Daryo”, ajoute Fabien Destrée.

La famille touchée par le geste de Fabien

Une marque de solidarité qui touche évidemment les membres de la famille du petit Daryo. “C’est vraiment très gentil de sa part. Cela nous permettra de réduire les coûts liés à nos déplacements. Nous déboursions 20 euros de parking par jour, ces places mises à notre disposition gratuitement réduisent donc considérablement notre facture hebdomadaire liée à l’hospitalisation de notre fils”, explique Logan, le papa du petit Daryo.

Les personnes souhaitant également venir en aide à la famille peuvent faire un don sur le numéro de compte de la maman : BE70 0016 9922 9125. “Nous avons reçu le soutien d’énormément de monde. Cela nous permet d’être plus forts dans cette épreuve”, conclut Lindsay, la maman du petit Daryo.