La réserve naturelle à Peissant saccagée par un engin de chantier : “Nous ne pouvons pas laisser cet acte impuni”

”Le lendemain, les membres de la Commission de gestion de la Haute Sambre en charge du site ont constaté sur place que les anciens fossés de drainage avaient été recreusés par un engin de chantier” a précisé Natagora dans un communiqué. “Conséquences de ce saccage : l’écrasement de zones importantes au sein de la roselière et des dépôts de vases sur le bord des fossés. La clôture de la parcelle a également disparu et une mare a été creusée.”

Le DNF du cantonnement de Mons a ouvert une enquête et Natagora va porter plainte.

Impact probable sur la nidification de plusieurs espèces d’oiseaux

La réserve d’Estinnes, et notamment sa roselière, est un site important de nidification. Lovée au fond d’un vallon, elle constitue une oasis pour la faune au milieu d’une vaste zone de prairies et de cultures.

D’une superficie d’environ 2,5 ha, la roselière est bordée à l’ouest par le cours rectiligne du ruisseau d’Estinnes. Elle est constituée de phragmites d’une hauteur moyenne de trois mètres et longe un chemin agricole. Au printemps, les rousserolles effarvattes, phragmites des joncs et bruants des roseaux nichent dans ce petit paradis. En automne et en hiver, la réserve sert de dortoir pour les pipits spioncelles, bruants jaunes et bruants des roseaux. Elle constitue aussi une halte migratoire pour de nombreux autres oiseaux. La réserve est entretenue régulièrement par les bénévoles de Natagora.

”Développer des espaces propices à l’épanouissement de la vie sauvage fait partie des grands objectifs de Natagora”, explique Robert Baise, conservateur de la réserve naturelle d’Estinnes de Natagora. “Par la création de réserves naturelles, la restauration des milieux et la sensibilisation des propriétaires et gestionnaires du territoire, ce que nous cherchons est avant tout la sauvegarde des nombreuses espèces végétales et animales qui éprouvent des difficultés à survivre dans un paysage d’agriculture intensive ou de zones fortement urbanisées. Nous ne pouvons dès lors pas laisser cet acte impuni”