Un outil supplémentaire à Estinnes pour lutter contre les logements inoccupés : "le but, c'est de conscientiser les propriétaires"

A Estinnes, comme dans de nombreuses communes, une taxe est instaurée sur les logements inoccupés. Pour la faire respecter, les agents communaux disposaient des outils classiques que sont le registre national et... le porte-à-porte. Depuis le conseil communal de lundi dernier, la commune d'Estinnes dispose désormais d'une nouvelle "arme" , celle fournie par le ministre des Pouvoirs Locaux Christophe Collignon. "Nous pourrons désormais avoir accès aux données des fournisseurs d'énergie afin de vérifier si des personnes résident vraiment à l'adresse indiquée", nous explique Delphine Deneufbourg, échevine des Finances. "Lorsqu'il est avéré qu'une habitation est inhabitée depuis un certain temps, la procédure est enclenchée et plusieurs courriers sont envoyés au propriétaire. Il a ensuite un certain délai pour se remettre en ordre."