Les travaux de la salle Mabille à Vellereille-les-Brayeux en suspens depuis trois mois : “nous attendons la nouvelle charpente”

Le remplacement de la charpente a donc fait perdre beaucoup de temps aux travaux. “Il est vrai que l’architecte aurait pu se rendre compte du souci avant le début des travaux mais bon, c’est comme ça, on doit faire avec. La nouvelle charpente et ses différentes composantes sont en cours de confection. Il s’agira d’une structure en lamellé-collé, comme l’ancienne mais qui sera mieux adaptée au futur bâtiment et plus solide encore qu’une structure en métal.”

Une perte de temps et d’argent ?

Pour le groupe d’opposition GP, cette perte de temps pourrait également constituer une perte d’argent. “Nous sommes très inquiets quant au budget alloué à ce projet car le fait d’attendre pourrait l’augmenter”, nous explique Jules Mabille, porte-parole du groupe GP. “Surtout quand on connaît l’augmentation du coût des matériaux en ce moment…”

Albert Anthoine, quant à lui se veut rassurant sur le plan budgétaire d’un projet qui frôle déjà à la base les deux millions d’euros : “certes, la construction et la mise en place d’une nouvelle charpente au lieu de conserver l’ancienne vont faire augmenter le budget des travaux mais nous avons fait en sorte d’économiser sur d’autres postes pour compenser. Le budget total ne devrait pas augmenter tellement que cela.”

Normalement, la nouvelle charpente devrait être disponible d’ici quelques semaines et les travaux que tout le monde attend avec impatience depuis longtemps devraient pouvoir recommencer au printemps.