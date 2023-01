La crèche de la Petite Marmaille à Rouveroy va pouvoir s’agrandir

Face à la pénurie de place d’accueil pour les enfants âgés de 0 à 2,5 ans, la Wallonie a l’intention de créer 3568 places d’accueil d'ici 2026. C’est dans ce cadre que la crèche la Petite Marmaille à Rouveroy a rentré un dossier afin d’augmenter sa capacité d’accueil de six places. Après avoir répondu à l’appel à projet de la Région Wallonne dans le cadre du plan Cigogne, le seul milieu d’accueil collectif de la commune d’Estinnes vient d’apprendre la bonne nouvelle. Son projet d’agrandissement a été retenu parmi les nombreux projets présentés. “C’est une excellente nouvelle et une fameuse surprise car nous n’en avons pas encore été signifié officiellement”, nous a confié Danièle Watrin, directrice de la Petite Marmaille. “Notre projet vise en effet à augmenter notre capacité d’accueil de six places ce qui nous permettra également d’engager au moins deux personnes.”