185 colis de Noël distribués à Estinnes via le CPAS

Ce sont les lutins du CPAS d'Estinnes qui ont procédé à la distribution. ©Thomas Donfut

Cougnoles, lait, cacao, beurre, choco… dans ces colis, on retrouve de tout pour faire un bon petit-déjeuner de Noël. “Les chiffres sont relativement stables d’année en année mais cette année, on en a distribué un peu plus que l’année dernière”, nous explique Dirk Storck, président du Rotary de Binche-Leptines. “Ce genre d’aide, c’est particulièrement important en ces temps de crise durant lesquels chaque euro compte, surtout pour les ménages ou les familles qui vivent dans la précarité. C’est une action qui dure déjà depuis 9 ans et il n’y a pas de raison pour que cela ne perdure pas.”

185 colis ont été préparés et distribués ce vendredi matin. ©Thomas Donfut

Les bénéficiaires de ces colis avaient également la possibilité de recevoir un vrai repas de Noël concocté et offert par le traiteur d’Estinnes-au-Val “La Passerelle”. “En plus de ces colis petit-déjeuner et repas de Noël, nous avons également distribué cette année des paquets de serviettes hygiéniques pour lutter contre la précarité menstruelle”, nous explique Catherine Minon, présidente du CPAS estinnois. “C’est un phénomène qui est malheureusement de plus en plus observé. Certaines jeunes filles hésitent même à se rendre à l’école lorsqu’elles sont indisposées par crainte d’un accident. Car, avec un budget serré, certaines familles font parfois des économies sur des postes qui semblent moins essentiels. Nous allons continuer à participer à cette lutte contre la précarité menstruelle dans les mois qui viennent. On ne sait pas encore comment mais on va le faire.”

Revenue vivre à Estinnes chez son papa après une séparation, Jennifer a accepté avec plaisir les divers colis distribués ce vendredi matin. “Les fins de mois sont difficiles et ce genre de proposition, on ne peut pas se permettre de les refuser…”