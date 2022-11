Les éoliennes risquent de se multiplier dans le ciel estinnois à l'avenir : "Nous rejetons tous les projets mais..."

Actuellement, trois autres projets éoliens d’envergure concernent directement Estinnes. L’un à Vellereille-le-Sec pour un parc situé principalement sur Villers-Saint-Ghislain, un autre à Peissant avec un parc de 7 éoliennes prévues et le dernier à Rouveroy. “C’est assez frustrant pour une commune de manifester notre mécontentement et de s’opposer à des projets qui ont toutes leurs chances de se réaliser malgré tout. Je comprends l’urgence climatique de trouver des solutions énergétiques mais pas au détriment des mêmes citoyens…”

Exemple énergétique

Des solutions énergétiques, Estinnes n’est pas la dernière du peloton pour en trouver. “Nous avons déjà sur notre territoire le parc éolien existant et un projet de biométhanisation et un autre de parc photovoltaïque sont en cours”, nous explique Albert Anthoine, échevin de la Transition énergétique. “J’espère vraiment que ces projets vont pouvoir aller jusqu’au bout. Je pense que c’est la situation idéale d’Estinnes, commune plus que jamais dans le vent, qui attire tous les promoteurs mais si on n’y prend pas garde, Estinnes risque d’être littéralement entouré d’éoliennes avec 70 mâts aux alentours.”

Unanimité au conseil

S’il est bien un dossier qui fait l’unanimité au sein du conseil communal estinnois, c’est celui des éoliennes. Confirmation avec Jules Mabille du groupe GP. “Il avait été décidé à l’époque que la commune s’opposerait à tout nouveau projet éolien sur la commune et je suis persuadé que le Collège en place fait tout ce qu’il peut pour tenir sa parole”, nous indique le conseiller communal. “Seule une extension du parc actuel aurait été tolérée. Malheureusement, on ne peut que constater que notre marge de manœuvre, en tant que commune, pèse bien trop peu pour obtenir gain de cause."