La Fête Champêtre de Vellereile-le-Sec est de retour trois ans après la dernière édition

Ce 11 septembre, le village d'ordinaire paisible de Vellereile-le-Sec, dans l'entité estinnoise, va connaître une agitation inhabituelle. C'est en effet à cette date que l'association de quartier "La Maison du Village" va organiser sa traditionnelle fête champêtre, un événement qui n'avait plus eu lieu depuis trois ans. "Cela va faire du bien à tout le monde de se retrouver", nous a confié Herman Degueildre, l'organisateur. "D'ordinaire, on fait ça sur deux jours mais vu qu'on n'a pas pu l'organiser deux ans de suite à cause de vous savez quoi, on a préféré ne pas prendre de risque et se contenter d'un seul."