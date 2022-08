Estinnes: la messe de la Moisson retransmise sur la RTBF et France 2

Comme à chaque édition, une messe sera célébrée le dimanche matin à 10h30 à la basilique. Et cette année, elle aura un caractère exceptionnel puisqu’elle sera retransmise en direct à la télévision, sur la Une et sur France 2. C’est l’évêque de Tournai, Monseigneur Harpigny, qui présidera cet office exceptionnel… et contraignant: la messe doit s’adapter à la grille des programmes et devra durer 54 minutes pile poil. Pour y assister, le public devra être présent à 10h, les portes se fermant ensuite.

Malgré les contraintes, la retransmission offrira une belle visibilité à l’abbaye, ainsi qu’à la chorale interparoissiale de Binche-Estinnes, dirigée par la bourgmestre d’Estinnes Aurore Tourneur elle-même. La chorale accompagnera l’organiste Zbigniew Kruczek, sommité dans son domaine et compositeur reconnu, qui fut professeur de musique au sein du collège de Bonne-Espérance. On imagine que cette messe exceptionnelle, bien que minutée comme sur du papier à musique, permettra de remplir les bancs de la basilique.