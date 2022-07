Une crèche au Petit Théâtre de Faurœulx?

"Les gouvernements wallons et de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont mis en place un partenariat qui vise à soutenir l'ouverture de 3143 nouvelles places de Crèches: le plan Cigogne 2021-2026, explique Aurore Tourneur, bourgmestre. "Le Collège souhaite mettre à disposition le Petit Théâtre de Faurœulx pour envisager cette crèche et propose un bail emphythéotique d'une durée minimum de 30 ans avec un canon de 5400€ par an, indexable." À charge de l’emphytéote de se charger de la mise en conformité du bâtiment et de ses abords pour la destination prévue.

L'adoption de ce projet de bail ouvre la voie à un appel à candidatures, ouvert jusqu'au 15 août prochain. Mais un potentiel candidat avait préalablement manifesté un intérêt de rentrer un dossier à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour candidater au Plan Cigogne, un accord de principe du conseil communal par rapport à l'occupation des lieux doit avoir été établi.

L'aboutissement du projet dépendra de son subventionnement par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Si cette dernière ne retient pas le projet, la commune d'Estinnes ne le portera pas seule. Le Petit Théâtre de Faurœulx avait déjà fait l'objet d'un projet de reconversion: sa candidature avait été proposée dans le cadre du Programme Prioritaire de Travaux dédié à l'enseignement, mais n'avait pas été retenue. Avec le Plan Cigogne, une nouvelle opportunité de reconversion s'offre au théâtre. "C'est une belle occasion utiliser cet espace pour en faire une crèche qui permettra de "nourrir" notre école communale de Faurœulx", conclut Aurore Tourneur.