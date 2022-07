«20 ans, ce n’est pas cher payé pour tout le mal que Dino Scala a fait»: Mélanie implore d’autres victimes potentielles à déposer plainte

Ce procès nous a permis, à nous victimes, d’apporter notre parole, de pouvoir nous exprimer. Et ainsi montrer que non, Dino Scala, ce n’était pas le Monsieur parfait.

Si "ce procès était important" pour Mélanie et les autres victimes, "20ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté aux deux tiers n’est pas cher payé pour tout le mal" que Dino Scala "a fait".

Courageuse, Mélanie lance un appel aux politiques, "parce que c’est le moment de faire changer les choses, de revoir cette peine de 20 ans" qui est fort maigre au regard de la gravité des faits et du nombre de victimes. Elle s’adresse aux autres victimes potentielles de Dino Scala en les implorant de se manifester auprès des autorités judiciaires et de déposer plainte.Car elle est persuadée que le violeur de la Sambre a commis bien plus de viols, tentatives de viols ou agressions sexuelles que les 54 faits pour lesquels il a été reconnu coupable ce vendredi.

