Un prédateur sadique en Belgique

"En 30 ans, votre parcours est plus que prolifique" , lâche l’avocat général à l’accusé.Confronté à des imprécisions – il revient sans cesse sur ses déclarations -, Dino Scala donne l’impression d’avoir une stratégie. Il affirme que "toutes les déclarations de 2018-2019, il ne faut pas les croire" . Tiens, c’est nouveau! Selon l’accusé, "il n’y a que huit victimes en Belgique et c’est tout" .Reste que "c’est littéralement inexact" , selon le ministère public, qui revient sur toutes les dépositions de Dino Scala. L’accusé est, dit-il, "formel" . "Je reste à huit, M. l’avocat général" , répète-t-il. "Vous êtes au clair avec votre conscience? Tant mieux pour vous, M. Scala."

À l’audience, on aurait bien envie de le secouer, Dino Scala. On a de quoi s’y perdre dans ses déclarations, et lui-même ne semble pas s’y retrouver: "Je ne me souviens pas de tout ce que j’ai fait. Vous vous rendez compte, en 30 ans?"

Ce procès du violeur de la Sambre, c’est aussi celui d’une institution policière "d’un autre temps" . Le chef d’enquête français l’avait reconnu: certaines femmes ont été traitées de menteuses par des policiers de l’époque. Des actes de procédures étaient même si anciens qu’ils ont été perdus. Ce qui avait valu au chef d’enquête de présenter ses excuses aux victimes, "au nom de l’institution" . C’est de la bouche d’une victime belge agressée il y a 17 ans qu’on apprenait hier son "parcours du combattant" pour avoir droit à une aide juridique. À espérer que ce soit (enfin) d’un autre temps.