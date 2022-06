L’avocat de victimes belges du violeur de la Sambre: «Il a volé c’est certain, mais c’est difficile pour lui de le reconnaître» (vidéo)

C’est quelqu’un qui était très travailleur, qui sait ce que vaut l’argent et pour lui c’est peut-être se rabaisser socialement que d’accepter d’avoir été voleur.

"Elle souhaitait l’affronter et rétablir la vérité des faits", nous explique son avocat, Me Jean-Yves Houzeau. "Il a volé, c’est certain, mais c’est peut-être difficile pour lui de le reconnaître. Autant il peut essayer d’expliquer les pulsions sexuelles, autant le vol est contraire à son ordre social. Car c’est quelqu’un qui était très travailleur, qui sait ce que vaut l’argent et pour lui c’est peut-être se rabaisser socialement que d’accepter d’avoir été voleur."

Pour l’une des victimes, il était impossible de témoigner devant la cour d’assises. "C’est au-dessus de ses forces", explique son avocat, Me Christophe Boudard."Quand on évoque l’affaire, elle est prise par un phénomène de bégaiement, elle n’arrive plus à s’exprimer de manière fluide.Des problèmes, elle en a beaucoup d’autres." Le 10 février 2006, alors qu’elle avait 28 ans à l’époque, elle avait été agressée à son domicile par Dino Scala, qui l’a forcée à pratiquer une fellation et il l’a violée. "Son arrestation n’est pas un soulagement pour elle. Elle s’est séparée, elle a revendu la maison. Elle a fait trois fausses couches suite au stress.Elle a pris des tranquillisants pendant de nombreuses années, et elle a dû en reprendre depuis son arrestation. Pour elle, elle ne voit aucune solution…"