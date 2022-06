«Je ne suis pas une héroïne»: la victime qui a permis l’arrestation de Dino Scala après une agression en Belgique l’a fixé droit dans les yeux

Un bus est arrivé, le chauffeur a vu mon état, il m’a demandé ce qui s’était passé, avant de me faire monter dans le bus pour me mettre en sécurité.

Ce matin-là, cette Française alors âgée de 15 ans s’apprêtait à prendre son bus à la gare d’Erquelinnes pour se rendre dans une école de Binche lorsqu’en prenant un raccourci, "je vois une ombre sur le sol qui commence à me suivre". Puis, "je sens quelqu’un m’attraper sur le côté gauche"."J’ai commencé à me débattre, j’ai senti un couteau, il m’a dit: ‘‘Ferme ta g… ou je te tue’’. Il m’a emmenée derrière un petit arbre. Il m’a fait m’agenouiller, puis il a commencé à me parler plus calmement en me disant qu’il en avait besoin, qu’il ne voulait pas me faire de mal. Par la suite, il a passé sa main dans mon soutien. Je pleurais. À un moment donné, il a continué à me toucher... Je lui ai dit qu’il fallait qu’il me lâche. J’avais un bus à prendre. Il m’a laissé partir. J’ai couru vers la gare.Je n’arrivais pas à utiliser mon GSM, je tremblais de trop. Un bus est arrivé, le chauffeur a vu mon état, il m’a demandé ce qui s’était passé, avant de me faire monter dans le bus pour me mettre en sécurité. Il a prévenu la police. Il m’a mise dans le fond pour me protéger, il est allé voir pour voir s’il était encore là." L’ADN de Dino Scala est retrouvé sur la victime. Une partie de la plaque d’immatriculation est, elle, filmée par les caméras de surveillance. Ce qui permettra à la police judiciaire d’interpeller le violeur en série quelques jours plus tard.

Soutenue par son papa assis dans la salle d’audience mais aussi par son avocat, la jeune victime n’hésite pas à croiser le regard de l’homme qui a brisé sa vie. Jusqu’au moment où elle le fixe dans les yeux."Il faut qu’il sache le mal qu’il a fait", lance-t-elle à l’accusé. Et de poursuivre: "Il m’est arrivé de me scarifier, de faire des tentatives de suicide. Au moins trois ou quatre fois."

Pas question pour elle d’endosser un quelconque rôle dans l’interpellation du violeur présumé. Y compris quand les autres parties civiles du dossier sont venues la remercier. " Certes, je suis la dernière victime de M. Scala, mais je suis loin d’être l’héroïne qui a clôturé cette histoire.Il s’est juste fait avoir à son propre piège, il n’était pas assez prudent." Dino Scala a-t-il été sciemment imprudent pour se laisser appréhender par les enquêteurs de la police judiciaire (PJ) lors de la dernière agression à Erquelinnes? "Non, mon interpellation n’était pas volontaire", assure Dino Scala, en réponse à l’avocat général.

Aujourd’hui encore, la jeune femme est traumatisée par l’agression dont elle a été victime. "Je faisais des insomnies, beaucoup de cauchemars, des crises d’angoisse. Je n’ose plus écouter de la musique en marchant le matin. Si quelqu’un me dépasse alors que je marche, j’ai peur. Par rapport à mes frère et sœur, je suis devenue très protectrice."

Pour Me Richard, l’avocate de plusieurs parties civiles, "je devais vous dire merci de la part de mes clientes"."Il est vrai que vous n’êtes pas une héroïne, mais chacun a sa façon de réagir. Vous, vous avez réagi tout de suite, vous avez parlé tout de suite, même si dans de telles affaires, chacune fait ce qu’elle peut. Mais c’est parce que vous avez parlé tout de suite que les choses ont avancé."