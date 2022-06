«Ce à quoi j’ai échappé»: le récit glaçant d’une victime belge du violeur de la Sambre, ce 21 juin 2022

Après le départ de mon fils, au bout de cinq ou dix minutes, j’entends la porte du garage arrière qui se referme.

Les débats devant la cour d’assises du Nord, chargée de juger Dino Scala, présenté comme le violeur de la Sambre, ont débuté ce mardi 21 juin 2022 avec le témoignage d’une victime belge. Aujourd’hui âgée de 64 ans, cette habitante d’Erquelinnes, dans la province du Hainaut, se souviendra toujours du 30 novembre 2005, le jour où elle croise celui qu’on surnommera le violeur de la Sambre. Il est 7h20, ce jour-là. La quadragénaire se prépare pour se rendre au travail, alors que son mari est parti. Son fils quitte l’habitation, "et au bout de cinq ou dix minutes, j’entends la porte du garage arrière qui se referme", se souvient-elle, à la barre. "Je pense que mon fils a peut-être un problème avec le bus, je l’interpelle, mais je n’ai pas de réponse. Je l’interpelle une seconde fois, je n’ai pas de réponse. Quand j’arrive à la porte de la cuisine, un homme est derrière la porte."

Dino Scala le reconnaît: il s’est rendu au domicile de sa victime par la porte du garage. "Il m’attrape violemment par l’arrière", dit-elle. "L’interpellation est assez musclée. Il veut me pousser pour me faire coucher au sol. Je lui dis que j’avais été opérée de la hanche, j’avais très peur pour ma hanche. Je me suis allongée, je pense même moi-même sur le sol."

Je lui dis que je suis une mère de famille honnête, que j’ai deux fils, et qu’il ne peut pas faire ça!

Dans le noir, sans qu’elle ne puisse rien voir, Dino Scala lui lie les mains dans le dos. "Il m’a demandé mon portefeuille… Il a dû s’asseoir à la table de la cuisine, où il a vidé mon sac. Là, je pense qu’il s’agit d’un cambriolage, car on en avait déjà été victime à deux reprises. Tout ce qui compte alors pour moi, c’est de ne pas ramasser de coups. J’ai certainement dit à M. Scala de prendre tout ce qu’il voulait. Il ne me répond pas, et il me demandera mon âge. Je lui dirai que j’ai 48 ans. Il se met à genoux à côté de moi. Ça me paraît interminable. Je sens sa main qui veut attraper mes vêtements, je sens sa main qui essaie d’attraper mon chemisier, je sens sa main qu’il glisse sous mes vêtements. Je lui dis d’arrêter. Je sens sa main sur mes seins. (…) Je lui dis que je suis une mère de famille honnête, que j’ai deux fils, et qu’il ne peut pas faire ça. Là, je lui dis: ‘‘Vous devez bien avoir une mère, vous ne souhaiteriez pas qu’on lui fasse ça’’. Je ramasse une gifle", et Dino Scala s’arrête alors. Il lui enlève les liens et le bandeau, et les emporte. "Il me dira de compter jusqu’à cinquante."

C’est monstrueux.La presse vient vers moi alors que moi, victime présumée, je n’avais pas encore été contactée par les autorités.

Jusqu’à l’arrestation du violeur de la Sambre, la victime pensera avoir eu affaire à un cambrioleur "qui a voulu, par ses attouchements, m’intimider". Ce n’est qu’en lisant les témoignages des victimes dans la presse qu’elle comprend avoir échappé au pire. "Je me souviens avoir eu un journaliste de TF1 qui m’a appelée pour témoigner. C’est monstrueux. La presse vient vers moi alors que moi, victime présumée, je n’avais pas encore été contactée par les autorités. Ce n’est qu’après avoir appelé la police, peu après, qu’on m’a dit que mon dossier figurait bien dans l’affaire Scala. On se sent alors très mal. Depuis, je m’en suis mieux sortie au moment même de l’agression qu’après l’arrestation de Scala. Là, j’ai compris à ce que j’avais échappé… (…) Tous les hivers, pendant plusieurs années, mon mari a sorti mon véhicule pour ne pas que je sorte derrière la maison. On a aussi renforcé le système d’alarme."

J’ai eu le temps de prendre connaissance de tout le mal que Scala a fait autour de lui. J’ai eu le temps de digérer, mais mon mari a du mal à imaginer ce à quoi j’ai échappé.

"Il n’y a pas de chien de garde, il le sait ce Monsieur", lâche Me Emmanuel Riglaire, l’un des avocats des parties civiles, en parlant de l’accusé. "Madame", ajoute-t-il en regardant la victime belge, "je vois votre mari s’éteindre dans la salle d’audience". "Je vois un homme décomposé. Comment une famille traverse-t-elle cela?" "Mon mari m’a soutenu, il a fait au mieux", répond la sexagénaire. "Il m’a toujours soutenue. Au moment des faits, cet épisode a été relativement vite effacé de notre tête, on était dans d’autres tracas. (…) Il faut bien que la vie continue, elle va à 100 à l’heure. La vie a pris le dessus, mais mon mari n’est pas au courant de tout le mal que Scala a fait aux victimes. Moi, j’ai eu accès aux dossiers de toutes les victimes, j’ai eu le temps de prendre connaissance de tout le mal que Scala a fait autour de lui. J’ai eu le temps de digérer, mais mon mari a du mal à imaginer ce à quoi j’ai échappé. J’ai dû me battre aussi pour avoir droit à une aide juridique", précise encore la victime. "C’était le parcours du combattant."

Il est d’un calme qui fait froid dans le dos quand vous vous en rendez compte après…

"Madame, le récit que vous avez fait est glaçant", remarque Me Riglaire. "J’ai l’impression que cet homme n’est pas du tout paniqué." La victime, elle, acquiesce: "Tout à fait, il est d’un calme qui fait froid dans le dos quand vous vous en rendez compte après…"

Il s’adresse à cette victime belge: «Si c’est possible de vous présenter mes excuses.»

Dans le box des accusés, Dino Scala se lève et prend la parole à la demande du président pour s’expliquer sur ce fait. "Pour commencer, si c’est possible de vous présenter mes excuses", dit-il. "Après cela, je vais contester une chose: l’agression, oui, c’est vrai, mais pas l’argent, je peux vous l’affirmer." Oui, l’accusé reconnaît des repérages. "L’agression était à caractère sexuel, ça, je l’avoue, mais l’argent, Monsieur le président, je suis catégorique: c’est non."

Si madame le dit, on va confirmer...

"On a l’impression que cela vous touche plus qu’on vous accuse d’avoir volé 100 euros plutôt que d’avoir commis 56 faits de viols, d’agressions sexuelles", s’exclame Erik Tessereau, le président de la cour d’assises. "Les 100 euros, c’est très anecdotique." "Oui, c’est anecdotique, mais pour moi, c’est important. Après, je ne dis plus rien, on va dire que madame a raison." Il conteste aussi l’avoir touchée. Avant de se rétracter: "Si Madame le dit, on va confirmer", répond Scala. On entendra aussi concernant la gifle que "si madame le dit, c’est que c’est vrai".

Vous êtes loin de vous souvenir de tous les détails. Le diable se cache dans les détails...

"Heureusement qu’elles sont là pour parler, les victimes", s’exclame l’avocat général."Quand on dit que vous reconnaissez une immense majorité des faits, vous êtes loin de vous souvenir de tous les détails. Le diable se cache dans les détails, les détails, vous les gommez."

Me Houzeau, l’avocat de la sexagénaire belge, titille l’accusé. "Vous restez affirmatif qu’il n’y a pas eu de vol?", demande-t-il."Je ne peux pas vous donner d’explication, Maître." Mais pour quelle raison la victime viendrait-elle mentir sur le vol de 100 euros?"Je n’ai jamais dit que madame mentait", dit Dino Scala.

Alors, y aurait-il d’autres victimes?

Lors de l’audience de ce mardi, l’accusé reconnaît avoir effectué de nombreux repérages en Belgique.Il se rendait régulièrement à Erquelinnes, mais il effectuait aussi du shopping du côté de Mons.Alors, d’autres faits pourraient-ils être imputables à l’accusé et pour lesquels personne n’aurait déposé plainte. "Je ne peux pas vous répondre, Maître", dit-il à l’attention de Me Richard, avocate de parties civiles."Je ne me souviens pas de tout ce que j’ai fait. Vous vous rendez compte que des faits ont été commis pendant 30 ans."

"Vous ne vous souvenez pas, mais vous pouvez vous rappeler que vous n’avez pas pris le portefeuille de cette victime. La cour appréciera", conclut Me Richard.