«On a un véritable prédateur»: un avocat carolo au procès du violeur de la Sambre, sa cliente belge témoignera ce mardi (vidéo)

"Ma cliente a demandé personnellement à venir au procès", nous dit son avocat."Elle souhaitait être présente pour pouvoir s’exprimer par rapport à son ressenti." La jeune femme sera entendue le mardi 21 juin prochain, dans l’après-midi, ainsi que les autres victimes belges. Celles que les enquêteurs ont retrouvées, en tout cas. "Ma cliente s’expliquera par rapport à ce qu’elle a vécu, ce qu’elle a ressenti, son état actuel et les étapes par lesquelles elle est passée."

Sur le trajet, il lui avait porté deux coups de poing pour la faire taire

Ainsi que les "conséquences néfastes" du viol dont cette adolescente âgée de 15 ans à l’époque a subi.Ce matin-là, elle avait quitté son domicile d’Erquelinnes, dans la province du Hainaut, pour se rendre à l’arrêt du bus et aller à l’école. Elle avait entendu des pas derrière elle se rapprochant et avait ensuite été attrapée par l’arrière, maintenue par un bras au niveau de la poitrine et une main sur ses yeux.Tirée en contrebas vers un garage, Dino Scala - qui reconnaît les faits - l’avait entraînée dans une remise, avant de la violer sous la menace d’un couteau. Sur le trajet, il lui avait porté deux coups de poing pour la faire taire, avait-elle indiqué. Son témoignage devrait être l’un des moments forts de ce procès.

C’est une étape très dure parce qu’elle a en face d’elle son bourreau, mais c’est la meilleure solution pour faire son deuil et se reconstruire par la suite.

"Il est important pour toutes les victimes qui veulent qu’on reconnaisse leur statut de victimes d’être présentes à un procès", soutient Me Michaël Donatangelo."C’est une étape très dure parce qu’on a en face de soi son bourreau, mais c’est la meilleure solution pour faire son deuil et se reconstruire par la suite."

S’il n’attend rien de l’accusé, l’avocat de cette partie civile ne porte non plus "aucun regard" sur l’accusé."Je suis un peu dubitatif sur le système de défense qui est utilisé. Je me suis d’ailleurs permis de poser la question de savoir quelle était, en fait, sa motivation. Peut-être qu’il va nous la livrer au cours du procès, mais j’ai beaucoup de doutes.Je pense que tout ça, c’est beaucoup de cinéma et qu’on a affaire à un véritable prédateur." L’accusé évoque pourtant des pulsions. "Oui, mais on parle d’un chasseur aussi, ça veut tout dire", conclut l’avocat carolo.