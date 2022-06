Une agression sexuelle à 100 m de la gendarmerie: le violeur de la Sambre, Dino Scala, nie: «Les gars de la PJ ont chargé mon dossier»

Si Dino Scala reconnaissait une quarantaine d’agressions au cours de l’instruction, il est revenu sur certaines de ses dépositions au cours des audiences, admettant par exemple être l’auteur d’une agression sexuelle sur cette infirmière qu’il avait contestée devant la juge d’instruction.Il restera néanmoins sur ses positions concernant certains faits, comme cette tentative de viol commise à Maubeuge. À 100 mètres de la gendarmerie et à proximité de la caserne des pompiers. Pourtant, cette dame aujourd’hui âgée d’une soixantaine d’années est persuadée que l’auteur de son agression, commise en 1988 alors qu’elle se rendait à la gare, est bien l’oeuvre de Dino Scala.

J’ai eu la chance de ne pas être violée. Si ça avait été le cas, ma vie aurait été différente.

"J’étais de bonne humeur, je fredonnais, puis j’ai senti qu’on me tirait par le bras. J’ai juste eu le temps de me dire ‘‘merde’’, et j’ai perdu connaissance. Quand j’ai repris conscience, j’étais face contre terre. Il y avait de la végétation autour de moi. J’ai senti un poids sur mon dos et la voix d’un homme qui m’intimait l’ordre de me taire. Puis, je n’ai plus entendu la voix de l’homme. Je me suis mise à hurler, un cri de bête presque." Son agresseur a pris la fuite, et "un monsieur m’a conduit au commissariat". "J’ai eu la chance de ne pas être violée. Si ça avait été le cas, ma vie aurait été différente."

Interrogé sur cette tentative de viol, Dino Scala nie: "Je n’ai pas reconnu d’agressions à cet endroit. Ces lieux ne me disent rien." Il ajoute: " Les gars de la PJ ont chargé" son dossier, estimant qu’on lui impute tous les viols et agressions sexuelles commis dans la région ces trente dernières années. "Ils ont repris des faits dans toute la France ou même à l’étranger."