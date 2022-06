«La PJ n’a jamais rien lâché» pour identifier le violeur de la Sambre: les détails des enquêteurs français sur ce cold-case résolu après 30 ans

On a réalisé beaucoup de surveillances sur plusieurs mois à la sortie d’entreprises.

"C’est une enquête longue et difficile" à laquelle ont été confrontée les enquêteurs français, comme l’a indiqué le commandant divisionnaire de la police judiciaire en débutant son exposé. Le commandant a eu connaissance de ces agressions sexuelles en 1996, avec pour mission d’assister les autres services d’enquête pour faire des surveillances ou des filatures dans leurs dossiers. "Notre mission consistait à essayer localiser un suspect potentiel qui dans la région du Val de Sambre", se souvient le chef d’enquête. "J’assurais des surveillances à la sortie d’entreprises, d’usines de chantiers de la région pour essayer de remarquer un suspect potentiel. Car certaines victimes avaient signalé une odeur de graisse, de cambui, de métal qui émanait de son agresseur et qui travaillait donc à l’usine. On a réalisé beaucoup de surveillances sur plusieurs mois, en effectuant des contrôles, sans que ce soit hélas couronné des faits."

14.000 véhicules passés au crible

Les investigations sont au point mort jusqu’au moment où la PJ crée en 2008 la cellule cold-case. Les enquêteurs repartent de zéro. Ils tentent d’identifier un point commun à tous les lieux d’agressions, parviennent à isoler 14 000 véhicules correspondant au modèle du violeur. "On en a profité pour faire un travail d’analyse criminelle consistant à essayer d’entrer dans des logiciels tous les éléments qu’on a pu recueillir au cours de l’enquête et d’essayer de faire des recoupements, des regroupements avec un tableau chronologique pour essayer de dégager des actes d’enquête. Là aussi, les outils qu’on avait à disposition ont évolué, c’est aujourd’hui beaucoup plus précis. Il faut remettre dans l’idée qu’on avait à l’époque des moyens qu’on n’avait pas aujourd’hui, mais on les avait activés, et on a fait un travail de fourmis, même si ça n’a pas été suivi d’effets. Avec nos homologues belges, on avait fait de travaux sur le profilage, avec des chercheurs, mais aussi des psys qui avaient fait des travaux pour essayer de cerner la personnalité du violeur de la Sambre."

Une recherche en parentalité

Même si la cellule cold case a été dissoute par après, "les investigations n’ont pas cessé", a assuré le chef d’enquête. "Les dossiers ont été redistribués à un groupe d’enquête dont j’ai pris la tête en 2012." La PJ tente la méthode la recherche en parentalité: ils avaient établi un profil ADN du violeur mais il n’était pas dans la base du fichier national. Impossible de l’identifier. Les scientifiques ont donc tenté de comparer cet ADN aux autres ADN similaires en leur possession qui pourraient trahir un lien de parenté avec le suspect. Des dizaines de noms ont émergé, tous ont été vérifiés. "On a éliminé une cinquantaine de personnes potentiellement suspectes. Cette technique a déjà fait ses preuves, a fait ses résultats dans d’autres enquêtes…"

On le sait, c’est une nouvelle agression commise à Erquelinnes, le 5 février 2018, qui permettra l’interpellation du violeur de la Sambre."Nous faisons immédiatement le rapprochement avec les habitudes de notre agresseur. Je dépêche un enquêteur auprès des enquêteurs belges pour essayer de gratter un maximum d’informations sur cette agression et voir si on peut rebondir." Une caméra de surveillance a pu filmer une partie de la plaque d’immatriculation française du véhicule suspect. Problème, les changements de carte grise n’ont pas été effectués. Le propriétaire enregistré ne correspond pas au profil.

Le récit de son interpellation: «On vient d’arrêter le violeur de la Sambre»

Une souricière est ensuite mise en place le 26 février 2018 autour du véhicule. Les enquêteurs suivent la voiture avant de procéder à l’interpellation de son conducteur à son domicile, à 6h25. "Lorsqu’on ouvre la porte de la voiture pour sortir Dino Scala de la voiture et qu’on procède à son interpellation, je me rappelle de mon sentiment. Oui, c’est le violeur de la Sambre. C’était bien lui quant au signalement, sa bonhomie, sa réaction, sa tenue vestimentaire. Et puis je me souviens de son regard. Face à un tel déploiement – une dizaine de voitures de police l’encerclaient – il savait très bien pourquoi on était là, qu’on ne s’est pas trompé. On aura la confirmation dans l’après-midi, avec la confirmation de son ADN."

La panoplie du violeur de la Sambre

Lors de la perquisition, les enquêteurs ont trouvé "la panoplie du violeur de la Sambre": des couteaux, des liens dans la voiture, un bonnet, un blouson, des gants, un ruban, de la ficelle en boule, et des préservatifs.

Si, lors de sa première audition, Dino Scala "décide de garder le silence" dans un premier temps, il parle ensuite "de manière spontanée". "Oui, c’est moi qui ai commis certaines des agressions dont vous parlez", dit-il. "Il a décidé d’être entendu sans la présence d’un avocat, car pour lui c’est un gage de bonne foi. Il en veut aux femmes car ses deux femmes l’ont trompé, elles cramaient son argent… Il ressent une certaine violence envers elles. D’ailleurs, il dira qu’il a envie de la frapper puis ça s’enchaîne sur une connotation sexuelle."

Pour ce commandant de la PJ, les sentiments étaient mitigés le jour de l’interpellation du suspect. "Il y avait de l’amertume, pour ne pas l’avoir arrêté plus tôt. Mais aussi de la satisfaction. À ce moment-là, j’ai la conviction qu’il n’y aura plus de victimes."

Son collègue témoigne ensuite, et le répète: "Le PJ n’a jamais rien lâché" pour élucider cette affaire. Voilà qui est dit.