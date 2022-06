«Il n’y a pas deux violeurs de la Sambre, ni aujourd’hui, ni hier»: les enquêteurs excluent la présence d’un autre agresseur

"Lorsqu’on est victime d’une agression, et a fortiori d’une agression sexuelle, nos sens vont percevoir la réalité d’une manière telle qu’on peut fournir un témoignage dont on sera persuadé qu’il est juste, mais il peut pour autant contenir des incohérences, des précisions, voire encore de faux détails", a indiqué ce mardi à la barre le chef d’enquête qui, avec son équipe, a élucidé cette affaire. "Ainsi, on va dire que ça ne peut pas être lui, parce que son entourage a dit qu’il ne portait pas de moustache. Or, il faut se garder la possibilité qu’il avait une barbe de trois jours" à certains moments. "Et, comme il faisait nuit, les ombres sont différentes, et l’effet de stress est si énorme, qu’il peut avoir une moustache là où il n’en avait pas." Une autre victime qui évoquait la présence d’une moustache a dit qu’il n’en portait plus lors d’une seconde audition. "Un témoin de bonne foi peut se tromper. Moi-même, j’ai déjà été reconnu comme un assassin." (sic)

"Maintenant, on ne peut pas affirmer que M. Scala est le seul agresseur de la région", a fait remarquer le président de la cour d’assises. "La police judiciaire ne pourrait se satisfaire de se dire que puisqu’on a un violeur en série, on va lui mettre tous les cas sur le dos", a rétorqué le chef d’enquête. "Parce que, pour une victime, il n’y a rien de pire que de se dire dans son intime conviction que: ‘‘Et si l’agresseur condamné pour mon agression n’était pas mon violeur’’."

Des contradictions de M. Scala, «volontaires ou involontaires»

Autre élément plausible, selon les enquêteurs: que l’accusé mente sur certains faits. Car tout au long de ses auditions auprès des enquêteurs, "on aura des contradictions de M. Scala, volontaires ou involontaires". "Je veux bien croire qu’il n’ait pas un souvenir précis pour certains faits, qui datent de plus de 20 ans. Mais, il a dit qu’il n’était pas attiré par les mineures, alors qu’un tiers des victimes étaient mineures."

Nous sommes en droit de supposer qu’il avait pu mettre une moustache ou des lunettes pour masquer son apparence.

Et des mensonges, il y en a eu une flopée de la part de l’accusé au cours de l’enquête. Si Dino Scala niait avoir réalisé des repérages, il déclarera par après avoir repéré "les habitudes des victimes, leurs itinéraires", pour revenir les agresser par après. "Alors, oui, personne n’a confirmé qu’il avait été porteur d’une moustache, mais vu ses déclarations qui pouvaient varier, on pouvait le soupçonner de ça, d’autant qu’une autre victime déclare que son agresseur portait des lunettes, alors que ce n’est jamais arrivé à M. Scala. Pourtant, on a retrouvé son ADN sur les lieux du crime. Nous sommes donc en droit de supposer qu’il avait pu mettre des lunettes pour masquer son apparence."

Parmi les autres mensonges relevés par les enquêteurs: "Plusieurs fois, il nous a déclaré qu’il n’était pas violent, avant de le reconnaître. Il disait qu’il ne mettait jamais de préservatifs, puis il a reconnu en être porteur devant la juge d’instruction. Toujours dans le cadre des mensonges, il disait n’avoir jamais agressé dans le centre-ville de Maubeuge, ne jamais avoir agressé de femmes à leur domicile, alors qu’on a retrouvé son ADN. "Compte tenu de l’intelligence, du profil de l’agresseur, de son profil méticuleux, nous sommes en droit de croire qu’il ait pu utiliser un postiche, en l’occurrence une fausse moustache", a précisé le second enquêteur.

La pulsion finale, c’est un peu comme le chasseur qui tombe sur le gibier et qui s’apprête à faire feu.

Quant à la notion de pulsion invoquée par l’accusé, Dino Scala déclarera: "A l’approche d’une agression, suite à un repérage antérieur, ce n’est pas une pulsion, mais des pensées préalables. La pulsion finale, c’est un peu comme le chasseur qui tombe sur le gibier et qui s’apprête à faire feu." Il dira encore, dans le cadre de l’enquête, que quand il se transformait en "Dino 2", "ça ne me dérangeait pas de m’attaquer aux plus jeunes". Dino 2, "c’est une facette cachée de ma personnalité, celui que je ne suis pas dans la vie courante."

Il n’y a pas deux violeurs de la Sambre, ni aujourd’hui, ni hier.

Questionné par l’un des avocats des parties civiles, le chef d’enquête a indiqué qu’"il n’y a pas deux violeurs de la Sambre, ni aujourd’hui, ni hier"