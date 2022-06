Rebondissement au procès de Dino Scala: après 36 ans, le violeur de la Sambre reconnaît une nouvelle tentative d’agression sexuelle… sur son ex-belle-soeur

La porte de la maison était ouverte et sur le paillasson il y avait les baskets de mon beau-frère, Dino.

Avant de tomber dans les bras de morphée. "Mais pendant la nuit, j’ai senti une présence dans la chambre et les draps qui se soulevaient.J’ai demandé: Tiens, c’est toi, Patrick?", pensant que son compagnon était revenu à la maison."Personne n’a répondu puis j’ai entendu quelqu’un courir dans le couloir.La porte de la maison était ouverte et sur le paillasson il y avait les baskets de mon beau-frère, Dino." Dino Scala qui avait les clefs de l’habitation."On a appelé mon frère pour qu’il aille rechercher celui qui allait devenir mon époux à cette soirée. On était dans le gaz, on titubait..." Le lendemain, Dino Scala a nié les faits, prétextant même avoir été agressé alors qu’il était blessé."Pour le bien de ma sœur (NDLR: l’accusé faisait pression sur la famille), on n’a pas eu envie de déposer plainte, mais on n’a plus voulu avoir de contacts avec lui." Et la dame, qui avait alors 16 ans, de se souvenir de "phénomènes bizarres", selon elle.Comme quand elle tombe sur la table sans avoir consommé quoi que ce soit."J’avais eu cette sensation d’avoir été droguée."

Interrogé par le président Erik Tessereau, Dino Scala reconnaît s’être introduit dans le lit de sa belle-sœur. "Pourquoi j’ai eu cette idée? Depuis ce temps-là, je me pose des questions, comme le fait d’avoir été agresser plein de femmes. Mais, ce n’était pas dans l’idée d’une agression sexuelle, mais de la rejoindre dans son lit. Ce n’était pas pour faire peur. C’était pour me faire passer pour son mari."

"Mais M.Scla, si vous vous glissez dans le lit d’une jeune femme, c’est dans quelle intention?", insiste l’avocat général. "Dans l’intention de coucher avec", reconnaît l’accusé."Oui, ça aurait pu tourner en agression sexuelle", complète-t-il.

Mon arrestation n’a pas été négative, elle m’a été bénéfique.

L’avocate de Dino Scala, Me Margaux Mathieu, demande à son client pourquoi il a décidé de reconnaître cette tentative d’agressions sur sa belle-sœur alors qu’il a nié pendant 36 ans. "Il n’y avait aucune preuve contre vous", lui fait-elle remarquer. L’accusé dit vouloir assumer: "Je sais ce que j’ai fait. Comme vous êtes dans une disposition où quelqu’un veut bien vous écouter (référence à la juge d’instruction) tout d’un coup vous avez envie de dire la vérité. Je devais dire mon mal-être. Mon arrestation n’a pas été négative, elle m’a été bénéfique."

Dino Scala enchaîne: "J’ai un sentiment de culpabilité, je me dis que j’ai gâché beaucoup de choses. J’avais honte de tout ça, on sait qu’on fait du mal mais on n’ose pas en parler. Dans la famille Scala tout ce qui est apparenté au sexe est tabou, il ne faut jamais rien dire."

Je n’ai jamais drogué personne.

L’une de ses autres ex-belles soeurs s’exprime ensuite à la barre.Aujourd’hui quinquagénaire, elle soutient que Dino Scala l’a droguée dans les années 80 alors qu’elle n’avait que 17 ans.Car, à plusieurs reprises, elle s’est retrouvée dans un état second… après avoir mangé un pot de yaourt que lui apportait son ex-beau-frère."Avec ma sœur, on allait dormir chez eux", dit-elle."On s’apercevait que quand on se réveillait le matin on était souvent dans le gaz, on n’allait pas très bien. C’est le gendre idéal aux yeux de ma mère, on lui faisait une confiance aveugle, on lui a donné les clefs de la maison.Un soir, il est passé, il a probablement mis des substances dans le repas, car le lendemain j’étais à moitié déshabillée. Sans pantalon, sans culotte… avec des tâches au sol."C’est évident, selon son ex-belle-soeur: Dino Scala lui a mis de la drogue dans le repas "pour pouvoir abuser de moi".La jeune femme s’est retrouvée un jour au CHR de Lille, manifestement après avoir été droguée. "Quand j’ai dénoncé les faits, on m’a dit: vous vous rendez compte de ce que vous dites? Vous avez des preuves? C’était toujours la même histoire, l’horreur. C’est l’une des pires périodes de ma vie. Alors, est-ce que j’ai été violée, attouchée? Ce mec, c’est un pervers, il manipule tout le monde, endort tout le monde pour mieux avoir ses proies." Elle se souvient encore de celui qu’elle surnomme "le pervers" qui est venu rôder des nuits "dans ma chambre". "Je le sentais roder autour de mon lit, je me souviens de son odeur." Ce n’est qu’après l’arrestation de Dino Scala pour les nombreux viols et agressions sexuelles que son ex-belle sœur a déposé plainte. "Moi, je n’ai jamais drogué personne", répond Dino Scala. Pourtant, le président lira l’audition de la première épouse de Dino Scala, aujourd’hui décédée: "Je pense que quand je vivais avec lui, il me droguait pour sortir la nuit en dehors de la maison", dira-t-elle. Avec le sentiment pour toutes les personnes - du moins, les femmes - qui l’ont connu dans la sphère privée qu’elles ont toutes été droguées à un moment ou à un autre.

Lundi après-midi, Dino Scala reconnaît encore une nouvelle tentative d’agression sur la belle-sœur de son ex-belle-sœur au début des années 80.Il avait poussé l’adolescente avant de s’allonger sur elle, en lui écartant les bras fermement."La seule chose qui m’est venue à l’esprit, c’est de lui dire que j’étais réglée, en espérant que ce soit dissuasif. Il n’a pas abusé de moi, il s’est relevé et on est reparti aussitôt après." Voilà sans doute le début d’une longue série d’agressions sexuelles.

Dino Scala se confie ensuite à la cour. "Depuis l’âge de 12 ou 13 ans, je sais qu’il y a en moi quelque chose qui ne va pas. Je suis habité par quelque chose qui n’est pas bien envers les femmes.J’ai quelque chose qui ne fonctionne pas. Je ne saurais pas vous répondre exactement quoi. J’ai des idées, des pulsions qui ne vont pas.Ce n’est pas tout le temps, c’est par période. Dans ma génération, les psychiatres c’était pour les fous. Mais si j’en avais rencontré un plus tôt, peut-être que je ne serais pas là aujourd’hui."