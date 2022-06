«Nous allons demander à Dino Scala la sincérité»: les avocats des victimes du violeur de la Sambre attendent des réponses au procès

Le discret père de famille, inconnu de la justice, au profil de "prédateur" en proie à des "pulsions" et qui a échappé aux radars de la police pendant trente ans, n’a pas encore eu de mots pour les victimes, lors de son interrogatoire sur sa vie et sa personnalité ce vendredi 10 juin 2022.

"Nous allons demander à cet homme, vraiment, la sincérité", souligne Me Emmanuel Riglaire, l’avocat d’une des victimes. "Nous attendons des choses précises, des choses exactes, qu’il se souvienne de la cruauté dont il a pu faire preuve à l’égard de certaines femmes qu’il a menacées au couteau qu’il a étranglées à la corde.On a besoin de précisions et pas de vagues souvenirs." L’avocate de l’accusé, Me Margaux Mathieu, précise, elle, que c’est ce compte faire son client.

«Les victimes espèrent pouvoir enfin mettre un point final à ce qui leur est arrivé»

Pour Me Caty Richard, avocate de trois des victimes, les femmes agressées "espèrent pouvoir enfin mettre un point final à ce qui leur est arrivé". "Les victimes ont du mal à gérer leur stress, leur angoisse", précise l’avocate."Certaines d’entre elles se sont déplacées dans la salle d’audience pour être le plus loin possible de l’accusé.Pour deux de mes trois clientes, Dino Scala nie encore les faits, mais n’oublions pas qu’il a fait de même pour d’autres faits avant de les reconnaître en cours d’instruction", précise Me Richard.Ses clientes attendent donc que l’accusé admette enfin les agressions sexuelles.

Dino Scala manipule les autres.

Selon l’avocate de plusieurs parties civiles, l’accusé "est quelqu’un qui manipule les autres"."C’est un chasseur, un prédateur", insiste-t-elle. "Même dans sa famille, il a sévi. On ne peut pas le définir comme un bon père de famille. On ne peut pas dire que cet homme a été victime de ses pulsions, comme il le prétend. Toutes ses victimes décrivent un homme déterminé."