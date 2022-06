«J’ai un souvenir d’attouchements»: la première fille du violeur de la Sambre évoque des «flashs d’abus sexuels»

Les deux mariages de Dino Scala (le premier s’est conclu par un divorce) ont été marqués par les difficultés conjugales. Il présente sa première épouse comme dépensière, infidèle. "Elle, elle le décrit comme un homme infidèle, peu investi auprès des enfants. Elle évoque des abus de Dino Scala sur sa sœur, ce qui va provoquer la séparation et le divorce." La première fille de Dino Scala a évoqué que, lors de sa grossesse, avoir eu des flashs d’abus sexuels qui se seraient passés. "J’ai un souvenir d’attouchements", a-t-elle dit. Des propos nuancés selon l’avocate de Dino Scala, Me Margaux Mathieu, qui revient sur l’audition de la jeune femme, entendue par les policiers en avril 2019. Elle dira que "le seul souvenir que j’ai avec mon géniteur, un jour alors que j’ai 4 ou 5 ans, il m’explique la différence entre la ligne du ciel et celle du bas du corps. Vous me demandez s’il a touché mon corps, je vous dis que je ne m’en souviens pas", peut-on lire dans le procès-verbal d’audition.Il ressort, en tout cas, qu’elle a ressenti un comportement anormal… de son grand-père.

Entendu par enquêteurs, le premier enfant de M. Scala a, lui, indiqué qu’il n’avait pas eu connaissance d’abus. "Ma sœur m’a parlé de cela", a-t-il dit dans son audition. "Je m’interroge sur le fait qu’elle ait pu être influencée par ma tante." Une belle-sœur aurait également été abusée par Dino Scala.

Si Dino Scala n’a plus de contact avec les deux enfants issus de sa première union, l’enquêtrice évoque une "relation fusionnelle" avec les trois enfants de son second mariage. "Il est venu de manière très positive par ses enfants" du second mariage. Il est décrit comme "un papa et un grand-père très investi, très présent". Il est aussi très présent auprès de sa belle-famille, où il est considéré comme un fils.