«Ce que tu as fait est impardonnable, tu dois briser le silence»: l’épouse de Dino Scala, le violeur de la Sambre, en pleurs à la barre

Entendue en qualité de témoin, la dame a rappelé qu’elle avait rencontré son mari en mai 1988."Ça s’est très bien passé", confie-t-elle. Mais l’intégration dans la famille Scala a été des plus compliquées. "Après son divorce, j’ai été très mal acceptée par la famille Scala, car dans leur religion catholique il n’avait pas droit au divorce." Elle décrit son mari comme un mari aimant, "un papa poule", un homme "courageux qui rendait service à tout le monde.Un père de famille qui "travaillait comme un malade pour subvenir à nos besoins" dans un contexte économique délétère.

Je ne pardonne pas ce qu’il a fait, mais j’essaie qu’il se reconstruise, qu’il lâche sa vérité.

En pleurs, l’épouse de Dino Scala évoque l’interpellation de son mari en février 2018. "Le jour où il a été arrêté, j’ai dit, je vais le rechercher cet après-midi, ça doit être une erreur. Je n’y croyais pas du tout, mes enfants non plus." Sa femme assure toujours "aimer son mari" et le voir en détention. "Il a fait énormément pour mon papa. Je sais que c’est mal ce qu’il a fait, très mal. J’ai promis à mon père de faire un maximum pour qu’il puisse se reconstruire. Je ne pardonne pas ce qu’il a fait, mais j’essaie qu’il se reconstruise, qu’il lâche sa vérité. Je sais qu’il y a une omerta dans cette famille."

Autre moment fort de cette matinée: l’épouse de Dino Scala se tourne vers l’accusé: "Il faut que tu brises cette omerta. Oui, tu vas payer pour le mal que tu as fait à ces personnes, et c’est normal, mais c’est inacceptable ce que tu as fait.C’est impardonnable. Dino, il faut que tu brises le silence, que tu arrives à parler de ton enfance." Car il se pourrait que l’accusé ait été victime d’abus sexuels de la part de son père."À vous entendre, on a l’impression que c’est la famille Scala qui est responsable de tout", interroge le président de la cour. "Oui", répond la femme de l’accusé.

Je n’arrive pas à comprendre pourquoi il a agressé ces femmes. Je cherche… Il était prévenant, j’allais courir et il me disait de faire attention.

Si l’épouse a, dit-elle, "de la peine, en tant que femme, pour toutes ces victimes", elle a encore aujourd’hui du mal à croire que son mari est à l’origine de toutes ces agressions sexuelles.

"Pouvez-vous nous parler de votre entente sexuelle", enchaîne le président. "On avait une vie normale", répond l’épouse de Dino Scala. "Je n’ai jamais eu un seul doute, pour moi ce n’est pas possible, ce n’est pas le Dino que je connais. Je n’arrive pas à comprendre pourquoi il a agressé ces femmes. Je cherche… Il était prévenant, j’allais courir et il me disait de faire attention. Si j’avais eu le moindre soupçon, je l’aurais dénoncé. Je suis une femme, j’ai des enfants." L’accusé a néanmoins reconnu avoir eu des relations extraconjugales.

En pleurs, l’épouse de l’accusé finit par regarder les victimes, présentes en nombre dans la (petite) salle d’audience."Je suis désolée", dit-elle en pleurs, dans un climat pesant. Interrogée par plusieurs avocats, elle l’assure: "Ce n’est plus le même homme, il travaille beaucoup avec les psychiatres."