Dans des travées emplies de robes noires à proximité de la salle d’audience de la cour d’assises de Douai, en France, où le violeur de la Sambre, Dino Scala,un Français de 61 ans, est jugé depuis ce vendredi 10 juin 2022, le bourdonnement des échanges s’apaise peu à peu. Car Mélanie, l’une des victimes présumées de l’accusé, accepte de raconter son vécu à la presse. Elle n’avait que 14 ans lorsqu’elle a été agressée sur le chemin de l’école, à Aulnoye-Aymeries, dans le Nord de la France.C’était le 29 janvier 1997, une date qu’elle n’oubliera jamais.

J’ai perdu connaissance et quand je suis revenue à moi, il était en train de me tirer dans les escaliers, à l’arrière d’une maison.

"Sur le chemin de l’école, j’ai senti quelqu’un arriver derrière moi.Je n’ai pas eu le temps de réagir qu’il m’a mis un lien autour du cou.Ma tête a basculé, j’ai pu voir son visage.J’ai perdu connaissance et quand je suis revenue à moi, il était en train de me tirer dans les escaliers, à l’arrière d’une maison.(...) Il a voulu me mettre une espèce de foulard dans la bouche.J’ai refusé de le mettre, puis il a passé sa main sous mes vêtements et a caressé ma poitrine", se souvient-elle d’une voix basse, les larmes aux yeux."J’étais affolée, je lui parlais sans cesse. Il m’a dit: ‘‘Si tu cries, je te plante’’.J’avais très, très peur. Tout ce qui m’importait, c’était de sauver ma vie.Je l’ai supplié de ne pas me tuer."

"Impatiente" et "tendue" à l’idée de croiser le regard de son bourreau, il est important pour Mélanie d’être présente au procès de ce père de famille de cinq enfants jugé pour 17 viols, 12 tentatives de viol et 27 agressions ou tentatives d’agression sexuelle commis en France, mais aussi à Erquelinnes, dans le Hainaut.

"Je souhaite surtout pouvoir lui dire ce que j’ai à lui dire, pour pouvoir me reconstruire après", dit Mélanie. "Lui dit ne pas se souvenir de moi, mais, moi, je m’en souviens très bien.J’ai cru longtemps qu’il était là, en bas de chez moi, en train de me surveiller et puis qu’il allait finir son travail..."

Les victimes ont été surprises par la taille de la salle d’audience et quand je leur ai dit où l’accusé serait placé, elles se sont déplacées pour être plus loin de lui.

Comme de nombreuses autres victimes présumées, Mélanie a croisé le regard de l’homme qui a brisé sa vie: Dino Scala, celui que l’on surnomme le violeur de la Sambre. "Elles ont été surprises par la taille de la salle d’audience et quand je leur ai dit où il serait, elles se sont déplacées pour être plus loin de lui", déclare Me Caty Richard, avocate de plusieurs victimes présumées.

Mélanie, qui a déménagé à plusieurs centaines de kilomètres de cette vallée de la Sambre qui la fait encore cauchemarder, était restée sans voix quand le commandant de la brigade criminelle de la police judiciaire de Lille lui avait annoncé l’arrestation de son bourreau, 21 ans plus tard. Aujourd’hui, vingt-cinq ans plus tard, elle n’aspire plus qu’à une chose: se reconstruire.

Jugé pour 56 viols et agressions sexuelles, Dino Scala en reconnait une quarantaine. Son procès se poursuivra jusqu’au 1er juillet 2022. L’accusé encourt 20 ans de réclusion criminelle.