Incroyable au procès de Dino Scala: une plainte est tellement ancienne que la Justice l’a perdue

M.Scala se moque bien de la prescription, lui, il ne veut pas être condamné pour des faits qu’il n’a pas commis.

"Aujourd’hui, vous avez une prescription qui est perçue comme un instrument d’impunité privilégiée par ceux qui fuient leur responsabilité", lance Me Margaux Mathieu."On entend que ça ferait offense aux victimes.Mais je peux vous l’assurer: il n’est pas question de déni, d’oubli ou d’impunité.Vous avez devant vous un homme qui sera jugé et même condamné.Vous avez de toute façon de nombreux faits pour la plupart reconnus, qui ne sont pas prescrits.Avec cet incident, je ne vous demande pas de ne pas le juger, mais bien de mieux le juger.Il se moque bien de la prescription, lui, il ne veut pas être condamné pour des faits qu’il n’a pas commis."

Si la défense soulève cette exception de prescription, c’est pour qu’il ne soit pas jugé sur un dossier où il ne réside plus aucune preuve.

Alors que certains faits sont prescrits - le délai de prescription pour un viol étant fixé à 20 ans en France et à 10 ans en Belgique - cette question a donc été abordée en ouverture du procès, ce vendredi. "Certains faits sont tellement anciens que plus personne ne sait ce qui s’est passé, ni quand ça s’est passé"."Parfois même on n’a plus de trace de la procédure initiale, qui a été égarée. Si la défense soulève cette exception de prescription, c’est pour qu’il ne soit pas jugé sur un dossier où il ne réside plus aucune preuve." Dans ce dossier, le magistrat instructeur a choisi de poursuivre l’accusé en se basant sur la jurisprudence Fourniret. Dans les meurtres en série, un élément qui aurait empêché la prescription d’un fait s’applique à tous les autres. Il y a lieu d’étendre la prescription en cas de crimes sériels, lorsqu’on a le même mode opératoire, le même profil de victimes et qu’il y a eu des faits régulièrement. "Cette jurisprudence n’est pas applicable au dossier Dino Scala", plaide Me Margaux Mathieu.

Je vous demande de ne pas considérer la prescription comme un abandon de la Justice, mais plutôt que ce sera justice que de reconnaître la prescription.

Si Dino Scala est jugé pour 17 viols, 12 tentatives de viol et 27 agressions ou tentatives d’agression sexuelle, c’est-à-dire pour des faits de nature criminelle, mais aussi et surtout pour des faits de nature délictuelle, l’avocate a précisé qu’elle soulevait la prescription pour ces derniers faits, à savoir les agressions sexuelles. Aucune prescription n’est, par ailleurs, demandée pour des faits qui auraient été commis sur des mineures, a encore indiqué Me Margaux Mathieu. "Je vous demande de ne pas considérer la prescription comme un abandon de la Justice, mais plutôt que ce sera justice que de reconnaître la prescription."

Pour Me Richard, l’une des avocates des parties civiles, la question de la prescription, c’est la question de la vertu de l’oubli. "Dans ce dossier, M.Scala ne nous a pas laissé la possibilité d’oublier", a-t-elle indiqué."C’est de lui-même qu’il a commis et recommis des faits. Les victimes savent très bien ce qui s’est passé et quand. C’est marqué dans leur esprit à tout jamais." L’avocate, comme d’autres de ses confrères, a donc demandé de ne pas accorder la prescription.

Pour le ministère public, l’avocat général Antoine Berthelot, la cour doit considérer que ces infractions sont bien connexes.Le principe de connexité, c’est quand plusieurs faits "relèvent du même but et du même mode opératoire", a indiqué l’avocat général. Avec pour conséquence que si l’une des préventions n’est pas prescrite, l’absence de prescription s’applique à toutes les autres infractions réunies dans le dossier.

Après s’être retirée quelques minutes, la cour a indiqué qu’elle statuera sur cette question, avant le début des plaidoiries des parties civiles qui sont prévues le 28 juin prochain.

En droit français, les peines ne se cumulent pas, peu importe qu’il y a eu vingt ou trente ou quarante viols.

Le président a indiqué ce vendredi aux jurés que la peine maximale encourue par Dino Scala est de 20 ans de réclusion criminelle pour les viols répétés. "Je rappelle aux jurés qu’en droit français, les peines ne se cumulent pas, peu importe qu’il y a eu vingt ou trente ou quarante viols", a précisé Erik Tessereau.

