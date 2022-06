Au premier jour de son procès, le violeur de la Sambre, Dino Scala, invoque un «instinct chasseur, prédateur» pour justifier les viols commis pendant 30 ans

Jugé pour 17 viols, 12 tentatives de viol et 27 agressions ou tentatives d’agression sexuelle devant la cour d’assises du Nord, à Douai, l’accusé s’est exprimé pendant près de deux heures ce vendredi après-midi, à l’issue d’une première demi-journée dédiée principalement à l’organisation de ce procès très attendu, avec le tirage au sort des jurés, du rapport du président et de la personnalité de l’accusé. Une affaire hors normes pour laquelle 41 médias sont accrédités.

En chemise et pantalon gris, Dino Scala, debout dans le box, débute à 16h45 par évoquer sa détention depuis le 28 février 2018. L’air grave, face à la cour, aux jurés, et devant quelques dizaines de partie civiles, il parle donc de la prison qu’il a vécue "difficilement au début". "J’ai eu la chance de rencontrer des psychiatres et des psychologues", dit-il."Je rencontre ma psy toutes les semaines, c’est d’une grande aide."

Auxiliaire de nettoyage en prison

Pendant trois ans, il est resté à l’isolement avant d’entrer en quartier spécifique.Son épouse lui rend visite en prison, trois de ses cinq enfants aussi."Depuis décembre, je suis passé en quartier spécifique, où on a un peu de sport encadré et d’autres activités", dit-il d’une voix calme."Je suis passé auxiliaire, je fais le ménage. Je vois plein de monde passer. Tout se passe très bien." Le personnel de l’établissement pénitentiaire où il est incarcéré décrit Dino Scala comme quelqu’un de sérieux, un homme respectueux qui participe aux activités. "Certains disent même de vous que vous pouvez être le moteur du groupe", lui fait remarquer le président de la cour d’assises, Erik Tessereau. "Oui, c’est ce que j’essaie de faire", répond l’accusé. "J’ai été beaucoup aidé par ma psychiatre." Derrière les barreaux, Dino Scala s’est mis à apprendre l’anglais, l’italien. Il lit et dessine beaucoup. "Si vous ne vous occupez pas, c’est la mort assurée." Une première détention qui n’est pas facile, "mais je ne peux que l’accepter".

Ma père était fort jalouse aussi, mon père n’était pas très fidèle. Ils se battaient.

"À côté des faits que j’ai commis, j’avais une vie tout à fait normale", précise Dino Scala, indiquant qu’il devrait être retraité en avril 2023. Il évoque ensuite sa famille.Son père est décédé en 2013, sa maman a aujourd’hui 85 ans. Sa maman lui écrit toutes les semaines. Sa famille, Dino Scala la décrit comme "compliquée", avant d’avoir des sanglots dans la voix. "Il y a eu des disputes, des choses de famille on va dire." Une famille où la violence physique était omniprésente, avec des parents qui se battaient, dit-il. "Ma père était fort jalouse aussi, mon père n’était pas très fidèle. Même pour un rien, ça prenait parfois des proportions" énormes. "Papa est mort étouffé dans les bras de ma mère qui lui donnait à manger."

Mon père a commis des attouchements sur mes sœurs.»

Issu d’une fratrie de cinq enfants, Dino Scala n’était pas bien considéré."Dans la famille, j’étais le bon à rien, celui qui n’arrivera jamais à rien. Je me sentais rabaissé." L’une de ses sœurs a quitté la maison à l’âge de 18 ans. "Elle a coupé les ponts avec les parents.On a toujours dit que c’était la faute de son mari, mais il y a eu des soupçons sur ce qu’on a appris plus tard: des attouchements que mon père aurait commis sur mes sœurs." Dans cette famille, où "le sexe était plutôt banni" et où les coups de ceinture et de martinet étaient réguliers, Dino Scala a été enfant de chœur jusqu’à 18 ans.

Niveau professionnel, celui qui se reconnaît comme ayant toujours été "un manuel plutôt qu’un intellectuel" a toujours travaillé, notamment dans des sociétés implantées dans le bassin de la Sambre. Parallèlement, Dino Scala travaillait au noir, où il empochait une somme supplémentaire de 1.000 euros par mois.Sans oublier qu’il s’adonnait à la récupération de métaux.

Deux mariages, cinq enfants

En juin 1982, Dino Scala s’est marié une première fois avec une femme qui est aujourd’hui décédée.De cette union, naîtront deux enfants. "Elle a imité ma signature pour un crédit. S’il n’y avait pas eu de dettes, je pense qu’on ne se serait pas séparé." Il s’est ensuite marié avec une autre femme en 1994 avec laquelle il est toujours marié. Ils ont eu trois enfants. "Je suis toujours marié, et j’ai l’intention de le rester.Malgré ce qu’on me reproche, elle continue à venir me voir au parloir." Avec ses trois derniers enfants, "on est fort fusionnels", dit l’accusé. "Ils viennent me voir."

Ma psychiatre actuelle me parle beaucoup de colères que j’avais pu avoir en moi, de frustrations, du manque de sommeil.

Celui qui comparaît pour des viols et agressions sexuelles sur 56 victimes entre 1988 et 2018 ne comprend toujours pas ce qui a pu se passer dans sa tête."Je cherche toujours le pourquoi, je n’ai pas vraiment d’explication", dit-il. Selon ses épouses successives, le violeur en série n’était pourtant pas spécialement porté sur le sexe.

"On a lu vos expertises, les psys ont du mal à trouver une explication rationnelle", lui fait remarquer le président de la cour d’assises. "Ma psychiatre actuelle me parle beaucoup de colères que j’avais pu avoir en moi, de frustrations, du manque de sommeil." Pourtant, comme lui indique le président de la cour d’assises, "plein de gens tombent en burn-out, mais n’agressent pas des femmes au petit matin pour autant".

«Oui, je réfléchis à ma sortie de prison»

Sur la question de savoir si l’accusé préparerait sa sortie de prison, Dino Scala répond qu’il y réfléchit."Je vais quitter certainement le nord, j’aimerais trouver une petite maison dans la campagne, un endroit calme où il n’y a pas grand monde et finir ma vie tranquillement." Sauf qu’un avocat lui demande si c’est déjà le moment de penser à sortir, alors qu’il n’a pas encore été condamné."En ayant plus ou moins un but, ça aide aussi à la détention. C’est un horizon. Je n’ai néanmoins pas l’intention de demander de sortir dans les années à venir."

À l’audience, "vous n’avez jamais dit ce pourquoi vous comparaissiez", lui fait remarquer Sophie Level, la bâtonnière du barreau d’Avesnes-sur-Helpe, qui défend plusieurs parties civiles. "Alors, qu’est ce que vous avez fait, M.Scala?" Et l’accusé, en invoquant à la barre un "instinct chasseur, prédateur" pour justifier 30 ans de viols et agressions sexuelles, de déclarer: "J’ai commis des agressions sexuelles et des viols. Oui", reconnaît l’accusé."Vous savez, maintenant, quand on parle de viols ou d’agressions sexuelles à la télévision, je le prends pour moi..." "Il n’y a pas que vous M.Scala", rétorque maître Level.

Une avocate demande ensuite: "Quel était votre sentiment quand vous commettiez des agressions?" Dino Scala est incapable de répondre. "Je ne peux pas vous dire quel était mon état émotionnel. Je ne vais pas vous dire que c’était un état second mais… C’est une force qui vous pousse. Ensuite, je devais me ressaisir, reprendre le dessus."

Avant que la cour ne suspende les débats, le président de chambre à la cour d’appel de Douai a indiqué qu’ils reprendront lundi à 8h30 avec l’examen de l’enquête de personnalité de l’accusé et l’audition de ses proches.

Quatre femmes et deux hommes pour juger l’accusé

Le procès avait débuté par le tirage au sort des six jurés (quatre femmes et deux hommes) et de quatre jurés supplémentaires (deux femmes et deux hommes).S’en est suivi le rapport du président de chambre à la cour d’appel de Douai, Erik Tessereau. La personnalité de l’accusé a ensuite été abordée pour cette première journée.