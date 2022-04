À 13 ans, Shannen s’impose dans le monde du tatouage

L’habitante d’Erquelinnes a été inscrite par son parrain à la convention en Albanie où il habite. En famille, ils ont profité des vacances pour s’y rendre.

C’est sereinement qu’elle a abordé le concours et sans trembler, elle a tatoué une tête de mort très réaliste à l’aide de sa machine rotative. Une fois la délibération terminée, Shannen a été surprise d’obtenir une telle reconnaissance. Plus jeune inscrite, elle a impressionné les membres du jury qui lui ont décerné une très encourageante troisième place. " J’ai été très fière d’entendre mon nom et mon papa aussi. Tout le monde est venu me féliciter et certains m’ont demandé de les tatouer ."

À 13 ans, la passionnée de tattoo rêve de poursuivre son parcours et de travailler plus tard avec son père. Si elle tatoue, pour l’instant elle attend d’avoir l’âge légal pour, elle aussi, se faire tatouer. " Dès que je pourrai, je me ferai tatouer les noms de mes grands-parents. D’autres suivront sans doute ."

La jeune tatoueuse fait preuve d’une grande maturité, un atout pour s’imposer dans ce milieu. " Ce qui est très important, c’est d’établir une relation de confiance entre le tatoueur et son client. Il est censé garder son tatouage toute sa vie ."

Même si elle a été honorée d’une place sur le podium, Shannen continue à s’entraîner dès que c’est possible pour améliorer ce qu’elle pense être son point faible. " J’aime beaucoup le remplissage et les ombrages et je dois continuer à m’entraîner pour les traçages. Je prévois déjà d’y retourner l’année prochaine. "

Le succès de la jeune fille a vite fait le tour et les gens viennent déjà au salon de son papa pour qu’elle les tatoue; mais il leur faudra encore attendre un peu…