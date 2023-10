La liste En Marche pour Ecaussinnes prête à rejouer à l'arbitre de service en 2024

En 2018, la liste En Marche pour Ecaussinnes, qui rassemblait membres du MR, humanistes et citoyens sans étiquette, emportait deux sièges lors des élections communales. Un score qui leur permettait de jouer le rôle d’arbitre dans la course à l’écharpe maïorale puisque, en s’alliant à ECOLO (4 sièges) et à la liste VÉ (5 sièges) de Xavier Dupont, ils permettaient à ce dernier d’occuper le poste de bourgmestre durant six ans face à la liste ENSEMBLE de Sébastien Deschamps qui cumulait 10 sièges.