Un élève radicalisé à Ecaussinnes : l’opposition ENSEMBLE veut des explications

L’information est sortie dans la presse fin septembre. Dans la presse, notamment dans un article paru fin septembre dans nos colonnes, on relatait le procès d’un jeune Carolo âgé de 16 ans en 2020, scolarisé à Écaussinnes, qui était radicalisé et qui, plusieurs reprises, avait tenté de “convertir” des camarades de classe souvent plus jeunes que lui.