Un ramassage scolaire à vélo envisageable à Ecaussinnes ? “Cela demanderait des moyens logistiques trop importants”

”Le thème de la Semaine de la Mobilité cette année est “qu’avons-nous à gagner à changer de mobilité ?”. Les modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle, comme la marche, le vélo, le covoiturage et les transports en commun sont plus respectueux de notre cadre de vie, de notre santé, et s’inscrivent dans une démarche de développement durable. Le Plan Stratégique Transversal, sorte de programme concret que la majorité s’est elle-même fixé pour cette législature, précise à sa page 150 que des actions seront mises en place afin d’encourager le ramassage scolaire à vélo. Lorsque l’on constate parfois l’encombrement des abords d’école aux heures de début et de fin des classes, la distance moyenne parcourue par les enfants entre le domicile et l’établissement scolaire, et pour certains le manque d’exercice physique, cette pratique aurait de nombreux avantages”, indique Sébastien Deschamps, conseiller communal (Ensemble).

Une idée qui pourrait être intéressante en termes de mobilité mais qui demanderait de gros moyens logistiques. “Il ne suffit malheureusement pas de dire que l’on veut mettre en place cette initiative pour qu’elle se fasse. Cette initiative doit émaner des directions d’école dans le cadre de leur projet pédagogique”, indique Philippe Dumortier, échevin de la Mobilité à Ecaussinnes (VE). “Il ne faut en effet pas uniquement demander aux enfants de prendre leur vélo mais bien proposer un encadrement logistique assez lourd à mettre en place. Les retours d’autres communes ayant tenté l’expérience ne sont d’ailleurs que très rarement concluants.”

D’autres actions dans les écoles

De nombreux bénévoles seraient en effet primordiaux pour encadrer au mieux la venue à vélo des enfants dans leur établissement scolaire. Aucune école n’a, en outre, manifesté le souhait de mettre en place la démarche. “D’autres actions cyclables sont tout de même menées dans les classes de nos différentes écoles. Huit classes participent notamment à l’action “roue libre” qui permet de donner une formation théorique et pratique sur le terrain. Il y a un vrai projet pédagogique derrière cela. Cela est réalisé en partenariat avec Provélo, partenariat qui rencontre d’ailleurs un beau succès”, ajoute Philippe Dumortier.

En plus de ces actions ponctuelles dans les écoles, la commune œuvre pour l’installation de nouvelles pistes cyclables sur l’entité permettant ainsi de se déplacer plus facilement jusqu’aux écoles à vélo. L’échevin pense d’ailleurs que le futur de la mobilité passe par une refonte du plan de mobilité. “Nous ne pouvons malheureusement pas élargir les routes. Les piétons tout comme les voitures et les vélos doivent disposer de place. Il est également impératif de proposer du stationnement. La place disponible sur la voirie est cependant limitée. Nous pourrions, par exemple, pallier cela par une mise en sens unique de certaines rues. Une réflexion globale devrait, en tout cas, être menée”, conclut Philippe Dumortier.