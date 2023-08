60 000 euros obtenus par la commune d’Ecaussinnes pour la réfection de deux ponts touchés par les inondations de 2021

”En juillet 2021, la commune d’Ecaussinnes a été touchée par les inondations qui ont ravagé une partie du pays, surtout en province de Liège. Si l’impact a été moindre dans notre commune, deux ponts surplombant la Sennette avaient néanmoins été touchés et nécessitaient des réparations. Vu l’urgence, le pont de la rue des Places a déjà été rénové. Désormais, celui de la rue de la Follie pourra l’être également”, indique Xavier Dupont, bourgmestre d’Ecaussinnes (VE).

Des rénovations qui s’inscrivent directement dans la volonté de la commune de se prémunir face aux inondations. Pour rappel, plusieurs financements avaient permis à la commune de poursuivre les projets de son plan tri-annuel contre les inondations et coulées de boue. Des aménagements qui sont identifiés et mis en place en fonction des besoins spécifiques de chaque lieu à risque. De nombreuses choses peuvent être mises en œuvre grâce à ces financements dont les plus urgentes ont déjà été installées. Elles ont pour but de préserver les quartiers où les habitations pourraient être menacées par les inondations. Cela peut se caractériser par la mise en place de fossés ou de fascines supplémentaires mais également par des dispositifs définitifs comme l’implantation de haies ou de zones tampons naturelles.

Des travaux plus conséquents comme la réfection de diverses canalisations peuvent également être entrepris grâce à ces coups de pouce de la région. Ce sont désormais les ponts qui vont pouvoir connaître une seconde vie. Une bonne chose donc pour les habitants des différents villages de l’entité qui seront, à terme, parfaitement munis pour lutter contre les inondations.