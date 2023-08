Olivier Roy dit “Bolle”, l’Écaussinnois maître des backstages de la scène Tribord du Ronquières Festival

Mais en fait, qu’est-ce qu’un stage manager ? “Je suis la personne responsable de la scène tribord. Je m’assure donc que tout est en place au niveau audio et vidéo notamment. Je fais également en sorte que les artistes ne manquent de rien lors de leur montée sur scène”, indique Olivier “Bolle” Roy.

Parmi les personnes qu’a vues défiler Olivier, on retrouve notamment le groupe Franz Ferdinand, à l’affiche du dimanche. Lors de sa sortie de scène, les équipes d’Olivier ont applaudi le groupe dont la prestation ne les a pas laissées indifférentes. “Je suis présent en backstage depuis la première édition du Ronquières Festival. J’ai donc l’habitude de m’adapter rapidement pour que les artistes puissent s’enchaîner sur scène. Pour cette édition, tout s’est très bien passé. Seul le dimanche a été un peu plus mouvementé en raison de la fermeture d’une scène. Nous avions un gros changement de plateau prévu pour Franz Ferdinand donc ce n’était pas de tout repos. Mes équipes ont applaudi le groupe après sa prestation qui en valait le détour. Ses équipes techniques étaient vraiment chouettes permettant de passer un bon moment”, poursuit Olivier “Bolle” Roy.

Mis à part ce petit moment sympa entre les équipes et le groupe, Olivier n’a pas vraiment le temps de discuter avec les artistes qu’il voit défiler. “Cela fait 30 ans que je suis dans le milieu. Je fais tous les gros festivals comme Werchter, les Ardentes, Pukkelpop, Graspop, Ronquières et bien d’autres événements. J’ai donc déjà croisé la plupart des artistes qui étaient présents au Ronquières Festival cette année. Nous avons cependant très peu l’occasion de s’entretenir avec eux. Les artistes s’enchaînent très vite laissant peu de temps aux échanges. Nous en avons davantage avec leurs équipes qui sont souvent très sympas. Le seul moment privilégié a lieu lors des balances. Nous avons notamment fait celles de Benjamin Biolay et Louise Attaque cette année à Ronquières”, conclut Olivier “Bolle” Roy.

L’Écaussinnois va désormais profiter de vacances bien méritées. Ses équipes seront tout de même encore sur le pont au Pukkelpop, aux fêtes de la musique de Namur ou encore lors des gros projets de Mons arts de la scène (MARS). Il retournera ensuite sur ses terres lors du festival des Tailleurs d’Ecaussinnes.