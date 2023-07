La carrière de Scoufflény va devenir un véritable parc d’attractions sous-marin sous l’impulsion de John et Yannick (Photos)

Nouvelle vie pour la carrière de Scoufflény !

Un plongeur passionné

Alors qu’il plongeait déjà dans la carrière de Scoufflény il y a 20 ans, avant qu’elle ne soit plus accessible, John se bat depuis près de 18 ans pour reproposer une activité au sein de cette carrière unique en Belgique. Fort de son expérience avec NEMO33 à Bruxelles, il est finalement parvenu à trouver un bon compromis avec les deux propriétaires du site.

”Il y a plus de 20 ans, beaucoup de plongeurs venaient à la carrière de Scoufflény. J’étais parmi ceux-là”, confie John Beernaerts, l’un des créateurs de NEMO33 – Scoufflény. “Tout le monde était triste lorsque la fermeture avait eu lieu. J’avais alors immédiatement pris contact avec les propriétaires pour louer le site. J’étais, en même temps, en pleine phase de lancement de NEMO33. Comme ils venaient d’interdire l’accès aux plongeurs, il n’était alors pas question de rouvrir quelque chose pour eux.”

Malgré tout, ce passionné de plongée n’a pas baissé les bras. Sa persévérance et son expérience acquise avec NEMO33 lui ont finalement permis de réaliser son rêve. “Après 18 ans de négociation, je suis finalement arrivé à la réouverture potentielle du site. Le succès de NEMO33 a probablement aidé à recevoir cette concession en montrant qu’il y avait une réelle expertise dans la maîtrise du risque plongée. Ce nouveau site sera donc un “frère” de NEMO 33”, poursuit John Beernaerts.

Bien qu’il a fallu se montrer patient pour voir le site rouvrir, le résultat devrait être à la hauteur des années de négociation. “Les visiteurs peuvent déjà plonger évidemment mais également venir avec leur propre kayak et équipement de Padel. Nous louerons d’ailleurs prochainement ces équipements”, explique John Beernaerts. “Nous avons choisi des sports qui sont compatibles entre eux. Il n’y aura donc pas de sport mécanique car pas du tout compatible. Il y aura, par contre, du triathlon, du kayak, du Padel et de la plongée sous toutes ses formes.”

Plusieurs aménagements uniques

Outre les sports aquatiques, des logements devraient voir le jour également dans les mois à venir. Ils iront des cabanes classiques aux logements plus insolites. À titre d’exemple, il sera notamment possible de dormir dans un véritable hélicoptère russe. Un autre atout majeur du site sera le futur restaurant flottant et ses 220 m2, unique dans la région. Des lieux qui, à terme, pourront accueillir des événements en plein milieu d’un des plus beaux sites de la région.

Mais au fait, qui a-t-il à voir dans la carrière de Scoufflény ? Appelé “Rolls des carrières” il y a 20 ans, le site montrera une nouvelle fois tous ses attraits une fois que les plongeurs auront ramené de la vie sur le site. “Il n’y a désormais plus de chasseurs ni de pêcheurs sur le site. Les poissons ont donc pu grandir. Il y a d’énormes carpes, brochets, anguilles, etc sur le site. Il y a également des colonies entières de poissons qui s’écartent quand on passe au milieu d’elles. Les algues se sont également développées. L’aspect faune et flore est donc déjà formidable. En plus de cela, la carrière a été rapidement inondée. Il y a donc encore de nombreuses choses à voir à l’intérieur. Il y a notamment le portique qui servait à porter les pierres de 5 Tonnes qui fait office de véritable Tour Eiffel sous-marine. Rien que cela en vaut le détour également”, racontent John Beernaerts et Yannick Kalantarian.

En plus de tout cela, le site mettra à l’honneur les artisans locaux. Les constructions sont ainsi des objets de récupération mis en forme par des artisans de la région. Les produits proposés dans les bars et restaurants seront également locaux. “Nous avons vraiment une vision humaine pour ce projet. Nous avons eu un accueil chaleureux des gens de la commune et nous sommes bien décidés à leur rendre la pareille”, concluent-ils.

Ce nouveau site vise à pérenniser ses activités. John et Yannick sont d’ailleurs devenus propriétaires d’une partie des lieux pour assurer cette continuité des activités. Cette nouvelle attraction aquatique est accessible uniquement les week-ends pour le moment. Les créneaux horaires sont évidemment voués à s’élargir au fil des ouvertures. Toutes les informations et les futures ouvertures seront publiées sur la page Facebook du site : NEMO33 Scouffleny