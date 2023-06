Les gens du voyage toujours installés illégalement à Marche-lez-Ecaussinnes : “nous maintenons le dialogue pour les faire quitter le site”

Les gens du voyage ne semblent pas décidés à quitter le terrain de Google situé à Marche-lez-Ecaussinnes. Installés depuis dimanche dernier, ils avaient reçu l’ordre de quitter les lieux ce mercredi. Deux jours plus tard, ils sont pourtant toujours bel et bien là. Une situation qui inquiète l’opposition écaussinnoise qui abordera le sujet lors du conseil communal de ce lundi. Du côté du bourgmestre, on assure maintenir le dialogue pour les faire quitter les lieux le plus rapidement possible.