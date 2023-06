Un frigo solidaire à Ecaussinnes pour lutter contre la crise énergétique ? “Le projet n’est pas d’actualité pour le moment”

“Le système comporte plusieurs avantages, puisqu’il permet d’éviter du gaspillage et un volume de déchets évitable dans les poubelles. Il s’agit également d’une action solidaire vis-à-vis des personnes en difficulté, et nous savons qu’elles sont de plus en plus nombreuses dans notre entité”, indique Sébastien Deschamps, chef de file de l’opposition (Ensemble). Concrètement, le fonctionnement du frigo solidaire s’accompagne d’une sorte de registre : lorsqu’une personne vient déposer un plat, elle remplit une fiche et y annote tous les ingrédients qui s’y trouvent ainsi que la date de préparation. De cette façon, les personnes qui veulent se servir savent juger de la qualité du plat. “L’initiative existe à La Louvière et Saint-Vaast, mais également dans de nombreuses autres communes de Wallonie et de la région bruxelloise, alors pourquoi pas à Ecaussinnes ? ” se demande-t-il.

Une interrogation directement posée à la majorité écaussinnoise lors du dernier conseil communal. “Effectivement, plusieurs communes optent pour la mise en place d’un frigo solidaire. Cette possibilité a déjà été étudiée à Ecaussinnes il y a plusieurs années mais les normes AFSCA ne permettaient pas de le mettre en place. Ce n’est plus le cas actuellement ce qui permet de mettre plus facilement ce projet en place”, indique Muriel Van Peeterssen, Présidente du CPAS d’Ecaussinnes (Ecolo).

Pour qu’un frigo solidaire puisse voir le jour, le projet demande l’implication d’une asbl et le travail volontaire de bénévoles. “À Ecaussinnes, nous ne disposons pas de locaux à mettre à disposition et actuellement, je ne prendrai pas le risque de mettre en place un tel projet qui, mal géré, pourrait avoir des conséquences nocives pour le citoyen. Le principe n’est donc pas si simple. Même s’il comporte des avantages non négligeables, il comporte également des inconvénients tout aussi non négligeables. Le projet n’est donc pas d’actualité pour le moment mais je reste ouverte à toute proposition de citoyen”, conclut la Présidente du CPAS.