La question a été abordée au conseil communal de ce lundi suite à une question orale de la conseillère communale, Valène Depreter (Ensemble). “Les échanges avec nos villes jumelées ne pouvaient avoir lieu ces dernières années en raison de la pandémie. À l’heure d’aujourd’hui, nous pouvons estimer que les activités sont revenues à la normale. Dès lors, nous sommes en droit de nous demander si ces activités de jumelage vont reprendre et si oui, quand ?”, se questionne la conseillère.

Des activités qui vont bel et bien reprendre comme l’a annoncé le bourgmestre d’Ecaussinnes, Xavier Dupont (VE). “La situation sanitaire permet désormais de voyager et, donc, d’organiser à nouveau des activités. Il y aura donc un voyage, coorganisé par la commune avec la maison de la jeunesse Epidemik, à Grenzach-Wyhlen en Allemagne du 13 au 16 juillet. Lors de ce séjour, de nombreuses activités seront organisées dont trois retiennent particulièrement notre attention. La première, au niveau officiel, concerne la réunion des villes jumelées avec les représentants de chacune des villes. Elle permettra de mettre un programme en place pour les prochains mois et l’année prochaine. Il y aura également la signature du jumelage avec Grenzach-Wyhlen. Nous n’avions jamais pu officialiser ce jumelage à cause de la pandémie. Ce sera l’occasion de pallier ce manquement. Enfin et surtout, il y aura la fête de la culture à Grenzach-Wyhlen. Une dizaine de jeunes pourront alors s’y produire”, répond Xavier Dupont.

Un retour des activités de jumelage qui a de quoi ravir élus locaux et les citoyens. Pour rappel, en plus de Grenzach-Wyhlen, la commune d’Ecaussinnes est jumelée avec Săcueni en Roumanie, Lallaing en France et Pietrasanta en Italie. Elle a également des liens d’amitié avec Létavértes en Hongrie.