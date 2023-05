Des airs d’Ardennes s’invitent à Ecaussinnes grâce aux logements insolites d’Ecau Lodge

C’est donc des airs d’Ardennes qui s’invitent à Ecaussinnes grâce aux Ecau Lodge. “Nous proposons 16 chalets insolites à la location. 10 hébergements pourront accueillir deux personnes et six pourront en accueillir quatre. Des bains et bains norvégiens sont installés dans certains de ces logements. L’ensemble des chalets est équipé de tout le nécessaire pour passer un agréable séjour. Seul l’accès au Wi-Fi n’est pas autorisé pour vraiment permettre une déconnexion totale. Une salle de conférences est également accessible aux personnes ayant une réservation dans un de nos chalets”, nous indique-t-on du côté d’Ecau Lodge.

Le but de ces hébergements est donc de proposer des logements en pleine nature, semblables à ceux que l’on retrouve dans les Ardennes, à côté de chez-nous. “Les visiteurs disposeront de nombreuses activités pour pleinement se vider l’esprit après une semaine de travail. Ping-Pong, fléchettes, pétanque et bien d’autres activités seront ainsi prévues sur le site. De par notre localisation, il sera également facile de se rendre à Pairi Daiza, sur un cours de golf ou encore au plan incliné de Ronquières.”

Ces chalets insolites sont le fruit d’une volonté du gérant d’Ecau Lodge, Jean-Philippe, de construire des cabanes où les visiteurs pourraient se dépayser facilement. “Jean-Philippe rêve depuis tout petit de construire des cabanes. Il a ensuite travaillé dans une société avant de mettre en œuvre le projet d’une vie. Cela lui a tout de même pris plusieurs années, le temps de trouver un endroit propice à l’accueil de ses hébergements et à leur construction.”

Pour découvrir le projet d’une vie de ce Bruxellois d’origine, les visiteurs peuvent d’ores et déjà se rendre sur le site d’Ecau Lodge pour planifier leur séjour. Les réservations pourront être prises à partir du premier juillet. Il faudra compter une petite centaine d’euros par nuit pour en profiter avec l’obligation d’y passer au moins deux nuits. Il est également possible de privatiser l’ensemble des lodges pour en faire profiter les amis, la famille ou encore les collègues de travail. L’ensemble des tarifs et des hébergements disponibles sont visibles sur le site internet d’Ecau Lodge.