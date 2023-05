La Sennette à nouveau polluée ce week-end : “nous continuons nos actions afin que la problématique soit réglée au plus vite”

”Malheureusement, les pollutions de la Sennette sont bien trop fréquentes”, regrette Arnaud Guérard, échevin à Ecaussinnes (Ecolo), après les pollutions de ce week-end. “Le souci se situe au niveau des canalisations des entreprises du zoning de Feluy qui sont directement reliées à la Sennette. L’entreprise Feluy Services Center est notamment concernée par cette problématique assez interpellante.”

Une situation que la commune ne cesse de mettre en lumière afin d’interpeller les autorités compétentes. “Nous essayons de mettre en place des actions les plus proactives possibles afin de remonter cette problématique. La Sennette est polluée depuis de nombreuses années mais ce problème est mis à la connaissance de tous uniquement depuis nos interpellations. Nous sommes évidemment soucieux du problème et souhaitons que ce problème se règle au plus vite”, poursuit Arnaud Guérard.

Pour l’instant, la commune ne peut donc rien faire de plus que d’interpeller la ministre pour qu’elle agisse au plus vite auprès des entreprises du zoning de Feluy. “Suite à nos multiples interpellations, elle nous avait indiqué qu’elle allait modifier une zone du zoning pour la faire passer en zone d’assainissement. Cela obligera les entreprises à prendre en charge l’épuration de leurs eaux industrielles avant qu’elles ne soient rejetées. Nous espérons que cela aura un impact positif sur la problématique et que ce changement pourra avoir lieu au plus vite”, conclut Arnaud Guérard.

En attendant, il n’est pas impossible que la Sennette soit à nouveau polluée.