L’activité commerciale de Marche-lez-Ecaussinnes en berne ? “De nombreux indépendants se sont lancés dernièrement”

”Les fermetures de la librairie, de la supérette et de la Maison du Peuple, ne datent pas de plusieurs mois mais bien de plusieurs années. Elles ne sont d’ailleurs en aucun cas liées à un manquement quelconque. De manière générale, nous pouvons constater une chute libre des ventes de produits locaux et vrac. Malheureusement, une grande partie de nos commerçants ont également perdu une grande partie de leur clientèle, qui se rendait dans leurs commerces uniquement lors des années Covid”, explique Véronique Sgallari, échevine du commerce à Ecaussinnes (MR).

Cette baisse de fréquentation peut notamment s’expliquer par l’expansion du commerce en ligne. “Cela a malheureusement lieu au détriment de nos commerces physiques”, regrette l’échevine. “La situation n’est néanmoins pas propre à Marche-lez-Ecaussinnes mais bien à toute la région. Il suffit de voir ce qu’il se passe dans les villes voisines pour s’apercevoir que la situation est bel et bien généralisée.”

Les travaux dans le village n’arrangent évidemment rien à la situation des commerces locaux malgré le maintien de leurs activités tout au long du chantier. “Des courriers avaient été adressés aux habitants du village pour les informer du maintien des activités commerçantes malgré les travaux. En complément à cela, nous avions répondu favorablement à la demande des commerçants qui souhaitaient que des panneaux d’indication soient installés afin d’orienter leur clientèle vers leur commerce. Nous avons également obtenu la possibilité d’ouvrir une voirie à double sens afin de permettre l’accès à deux commerces. Des indemnités compensatoires ont aussi été octroyées à certains d’entre eux”, poursuit Véronique Sgallari.

En plus de toutes ces mesures, un marché de Noël avait permis aux commerçants locaux de se mettre en avant durant les fêtes. L’association Move Ecaussinnes permet également de centraliser les demandes des commerçants afin de les transmettre aux autorités compétentes. Un gros travail est donc mené et a permis à plusieurs indépendants de se lancer. “Quatre thérapeutes, une créatrice de bijoux, un créateur de site web, un magasin de fleurs et de décoration, un atelier de meuble, un médecin, un dentiste, une société de taxi, un institut de beauté, une friterie et une pizzeria ont notamment vu le jour à Marche-lez-Ecaussinnes. D’autres projets sont également en cours. Si l’on regarde le positif et non le négatif, on voit donc que Marche-lez-Ecaussinnes vit bien” conclut Véronique Sgallari.