Le ministre Borsus donne son feu vert pour l’ouverture de voiries dans le cadre du projet de construction de 49 logements à Marche-lez-Ecaussinnes

Pour la commune d’Ecaussinnes, cette décision est incompréhensible tant le projet ne correspond en rien à un aménagement qualitatif du village de Marche-lez-Ecaussinnes. “Pour nous, cette décision est tout à fait regrettable. Elle ouvre la voie à un projet qui est mal intégré, peu qualitatif et mal proportionné. On parlait quand même de 49 logements dont un immeuble qui avait fait l’objet de toute une série d’avis négatifs. Le ministre change complètement son fusil d’épaule et octroi le permis pour la création de voiries malgré toute une série de points problématiques notamment en matière de lutte contre les inondations”, réagit l’échevin de l’Urbanisme, Arnaud Guérard (Ecolo).

Parmi les points qui posent problème, on relève notamment la création d’un bassin d’orage au milieu de la voirie qui sera, à terme, à la charge de la collectivité. “Pire encore, toutes les instances d’avis, que cela soit IDEA ou la cellule Giser, avaient remis un avis défavorable et des prescriptions supplémentaires. Elles indiquaient donc clairement que la maîtrise d’inondations du projet n’était pas garantie. De notre côté, nous jugions le site complètement inadapté. Le projet est en totale contradiction avec les orientations de la Région wallonne en matière de gestion parcimonieuse du sol. On promeut également une politique de “stop béton” pour préserver la ruralité à Ecaussinnes. Le ministre fait totalement fi de tout cela”, poursuit Arnaud Guérard.

La décision étant prise, la commune va désormais devoir s’organiser pour reprendre pleinement les rênes du dossier afin d’orienter ses décisions futures. “La décision du ministre est définitive puisqu’il est l’instance de recours. Malgré tout, avant que le projet ne voit le jour, le promoteur va devoir obtenir un permis d’urbanisation de la commune d’Ecaussinnes. Il pourra éventuellement aller en recours auprès du ministre si la décision est négative. Nous allons analyser de très près la décision du ministre afin de se réserver toutes les possibilités d’action sur ce dossier”, conclut Arnaud Guérard.