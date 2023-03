Après le vin, l’IPAMC d’Ecaussinnes va lancer des formations d’initiation à l’étude des bières

Après le succès des formations en œnologie, l’IPAMC Ecaussinnes a donc décidé de se lancer dans l’études des bières. “La formation en œnologie fonctionne super bien chez-nous. Nous nous sommes donc dit que nous pourrions essayer des modules portant sur autre chose que le vin”, confie Anne, chargée de communication pour l’IPAMC. “Cette formation sera organisée dans le cadre de la promotion sociale. Toute personne disposant d’un CEB et étant majeur y aura donc accès. ”

Une formation qui se déroulera sur trois mois seulement. Si le concept venait à séduire, ce même format pourrait revenir l’année prochaine ou être développé pour passer à un format plus conséquent en nombre d’heures de formation. “Nous avons besoin d’accueillir de nouveaux étudiants au sein de notre école. Pour le moment, nous ne disposons que d’un gros bachelier et un cours en secondaire autour du diurétique. Pour le reste, nous ne disposons que de plus petits cours qui attirent principalement une population âgée. L’idée est donc d’essayer d’attirer des plus jeunes”, ajoute Anne avant de poursuivre.

“Le module sera composé que de 25 périodes. Il commencera mi-avril et se terminera en juin. Si la sauce prend, nous pourrions nous tourner vers des dossiers pédagogiques plus conséquents où les élèves pourront aller plus loin dans cette initiation. Notre local peut accueillir une vingtaine de personnes pour cette première. Plus nous serons, mieux cela sera. ”

À la clef, une attestation sera remise aux élèves. Un plus bienvenu pour les jeunes voulant se lancer dans l’hôtellerie ou la restauration. “À l’issue de leur formation, les élèves seront capables de préciser l’importance du principe brassicole sur la qualité des bières, de décrire les phases d’élaboration, d’identifier les caractéristiques des matières premières pour la fabrication et d’expliquer les techniques d’analyse à travers la dégustation”, conclut Anne.

Toutes personnes intéressées peuvent se rendre sur le site internet de l’IPAMC d’Ecaussinnes pour s’y inscrire.