Un parking pour vélos sécurisé bientôt disponible en gare d’Ecaussinnes

Il n’a pas fallu attendre la réhabilitation de la ligne 106 pour que les cyclistes ne demandent des aménagements en termes de parking. Cela sera désormais chose faite. “Mieux sécurisé, muni d’un système d’ouverture par badge, équipé de casiers et de points de recharges, cet espace était une demande de longue date des voyageurs et des associations”, indique Arnaud Guérard, échevin à Ecaussinnes (Ecolo). “Cette infrastructure qui permet de renforcer l’attractivité de notre gare pour les cyclistes et viendra compléter l’offre existante. ”

Les travaux d’aménagement de ce parking ont également été profitables à la réinsertion de plusieurs travailleurs. La commune d’Ecaussinnes a en effet choisi, pour ce chantier, l’entreprise de travail adapté Stallbois qui valorise les personnes en leur permettant de se réintégrer professionnellement avec dignité.

Un aménagement éthique et pratique donc, d’autant plus utile une fois la ligne 106 complètement terminées. Pour rappel, ce chantier de longue haleine arrive donc dans sa dernière ligne droite. Tout devrait être terminé dans les prochains mois. “Nous arrivons vraiment dans la dernière étape et finalisation du projet. Il devrait se terminer dans les prochains mois si les conditions climatiques le permettent”, avait confié Arnaud Guérard.