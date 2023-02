La commune d’Ecaussinnes vote une motion pour montrer son désaccord face au projet de Boucle du Hainaut : “c’est de l’hypocrisie”

La tendance générale était assez claire après que la décision du ministre soit prise : les bourgmestres de la Région du Centre ne veulent pas du projet tel que proposé actuellement. Ils militent d’ailleurs pour un enfouissement de cette ligne afin que les conséquences en termes de santé publique soient considérablement réduites.

Cette volonté est d’ailleurs partagée par le bourgmestre et l’ensemble des élus d’Ecaussinnes. Une motion a d’ailleurs été votée au conseil communal marquer une nouvelle fois leurs revendications. “Nous savons que nous n’en sommes qu’au tout début du processus”, indique Xavier Dupont, bourgmestre d’Ecaussinnes (VE). “Avec cette motion, nous voulons tout de même rappeler les principes qui nous paraissent essentiels dans le cadre de l’étude qui sera menée dans les prochaines semaines. ”

Concrètement, cette motion reprend donc la volonté de la commune de plaider pour un enfouissement complet de la ligne. La commune souhaite également que le comité de concertation fédéral intervienne pour associer les projets Ventilus et Boucle du Hainaut. Les autres revendications concernent la prise en considération de la dévaluation immobilière dans la région, la sollicitation d’une étude approfondie sur l’impact sanitaire des ondes électromagnétiques, le maintien de la solidarité envers les citoyens impactés, la prise en compte de toutes les voies de recours possibles et le maintien de la vigilance autour du contenu de la RIE.

Pour le conseiller communal d’opposition, Sébastien Deschamps (Ensemble), la commune d’Ecaussinnes fait preuve d’hypocrisie en votant cette motion. “Je tiens à rappeler que ce sont les mêmes partis au pouvoir à la Région wallonne que ceux au pouvoir à la commune d’Ecaussinnes, MR-PS-ECOLO. Concernant la stratégie à adopter face à Elia, ne faudrait-il pas que la majorité PS, MR et Ecolo accorde davantage ses violons à la commune et à la Région ? ”, se questionne-t-il. “Il faut arrêter ce double discours en disant au niveau communal qu’on est contre le projet, faire des gesticulations et de dire qu’on y est favorable au niveau régional alors que ce sont les mêmes partis présents aux deux niveaux de pouvoir. Ce sont les ministres wallons MR-PS-ECOLO qui ont tranché. ”

Pour le conseiller communal, les élus locaux doivent faire jouer leurs relations pour changer cette décision ou porter un geste fort en quittant leur parti et siégeant désormais comme indépendant.

Des affirmations dont le bourgmestre n’était pas en adéquation. “Si nous refaisons un peu l’histoire, je pense que ce n’est pas la déclaration de politique générale du gouvernement wallon 2019-2024 qui a lancé ce projet mais bien une décision prise sur le schéma de développement territorial, initié par le ministre Di Antonio (Les Engagés) ”, répond le bourgmestre.

Une nouvelle fois, les deux élus n’ont pu accorder leurs violons puisque Sébastien Deschamps estime “que le projet n’était pas le même que celui d’aujourd’hui. À l’époque, il prévoyait une ligne de courant alternatif et non pas une ligne de courant continu. Par ailleurs, à l’époque, il n’y avait pas de localisation définie et le projet n’avait pas été retenu par le ministre. ”

L’échevin de l’Urbanisme, Arnaud Guérard (Ecolo), a quant à lui souligné le bon travail des citoyens. “Il faut remercier les citoyens qui se sont investis de longue date. Nous connaissons les efforts qu’ils ont dû consacrer au quotidien pour ce combat. Je comprends donc qu’ils soient déçus. Ils doivent tout de même se dire que si cette décision n’intervient que maintenant c’est grâce à leur mobilisation extraordinaire. Nous devons continuer sur cette voie. Nous voyons l’impact que les citoyens ont quand ils se positionnent d’une manière unanime contre un projet”, rappelle-t-il.

Véronique Sgallari, échevine MR à Ecaussinnes, a quant à elle clamé haut et fort son désaccord avec le ministre malgré leur couleur politique similaire. Elle affirme également “avoir interpellé directement le ministre pour lui dire ses revendications en tant que citoyenne écaussinnoise. ”

La décision collective était donc unanime à Ecaussinnes où l’ensemble des élus réaffirme son désaccord par rapport au projet actuel d’Elia même si l’opposition aimerait voir un geste fort s’ajouter aux différentes déclarations.