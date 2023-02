Les Ecaussinnois invités à faire partie du comité d’accompagnement de la carrière Tellier des Près

“Afin de compléter la représentation citoyenne au sein du comité, celui-ci a décidé de procéder au recrutement de quatre nouveaux membres (deux effectifs et deux suppléants) pour y représenter la population écaussinnoise”, indique la commune d’Ecaussinnes. “Tout riverain écaussinnois désireux de faire partie des représentants des riverains est invité à faire parvenir sa candidature dûment motivée pour le 28 février 2023 au plus tard, par courrier adressé au service environnement de la Commune d’Écaussinnes (Grand-Place 4 à 7190 Écaussinnes) ou par courriel à environnement@ecaussinnes.be. ”

Le choix sera fait par concertation entre les candidats, ou par tirage au sort si aucun accord n’est trouvé. La priorité sera donnée aux riverains domiciliés dans un rayon de deux kilomètres du site d’exploitation. Toute information complémentaire peut être obtenue auprès du service environnement de la Commune d’Écaussinnes : 067 64 53 15.

Concrètement, le comité d’accompagnement sera donc, à terme, composé de représentants des collèges communaux de Soignies, Braine-le-Comte et Ecaussinnes ou de leurs délégués, au nombre de deux au maximum par commune. Il est également composé du fonctionnaire technique ou de son délégué, du fonctionnaire délégué ainsi que des représentants de la Division de l’Eau de la DGRNE, de la Division de la Nature et des Forêts de la DGRNE, des deux exploitants, au nombre de 6 maximum et de la population, au nombre de 2 maximum par commune.