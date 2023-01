Le club de badminton d’Ecaussinnes va accueillir la première coupe des écoles des jeunes au niveau provincial

“Un appel général avait été lancé à tous les clubs de la fédération pour organiser une compétition inter-province. Une manche aura lieu dans chacune d’elles. Nous avions rentré notre candidature pour le Hainaut. Il fallait alors disposer d’une surface disponible, assurer l’encadrement de la journée ainsi que le lancement des matchs et l’encodage des résultats”, indique Romain Deblandre, président du club de badminton d’Ecaussinnes.

Outre la reconnaissance au niveau provincial, l’accueil de cette compétition aura un impact positif sur les joueurs du club. “Organiser cette nouvelle compétition au sein du club permettra de suivre nos jeunes en compétition tout en leur permettant de jouer à domicile. Les parents pourront également voir leur enfant évoluer. Nous voulions donc poursuivre cette bonne dynamique entre membres du club d’autant plus qu’ils auront, lors de la compétition, l’occasion de jouer en équipe et non plus en individuel”, poursuit Romain Deblandre.

Le club écaussinnois n’en est pas à son coup d’essai en matière d’organisation d’événement d’envergure. Le club avait en effet déjà accueilli le championnat de Belgique sénior en son sein. “Nous avions déjà travaillé avec la fédération belge de badminton l’année dernière en organisant les championnats de Belgique séniors. Nous avions alors eu une retombée magnifique. Tout s’était très bien déroulé. Autant en Flandre qu’en Wallonie, les retours des fédérations étaient positifs. L’accueil de ces compétitions permet également de faire bouger le club grâce au travail des équipes spécialement prévues pour cela”, confie Romain Deblandre.

Concrètement, la coupe des écoles des jeunes accueillera deux catégories pour sa grande première. Une compétition de U15 et une de U19. Plusieurs objectifs sont recherchés à travers cette organisation. Elle permettra d’une part de motiver les jeunes, de développer les clubs et créer une émulation entre les membres de ces derniers. Elle permettra également le développement d’une bonne collaboration entre les clubs d’une même province.