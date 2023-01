Ecaussinnes : La réhabilitation de la ligne 106 devrait prendre fin dans les mois à venir

“Les ouvriers sont en train de poser le revêtement cyclable sur ce dernier tronçon de la ligne 106”, indique Arnaud Guérard, échevin en charge de cet important chantier. “Le revêtement cyclable est lui déjà posé sur l’ensemble du parcours. La sécurisation des carrefours est quant à elle en cours. Elle avait commencé en fin d’année 2022 avant d’être interrompue suite aux conditions climatiques. Concrètement, les marquages sur les carrefours – en vert sur la ligne cycliste et en rouge sur l’entièreté du carrefour – permettront de sécuriser les lieux. Il restera ensuite à mettre en place la signalisation et la pose du mobilier. Des bancs et poubelles seront ainsi installés tout comme des plots empêchant le passage des véhicules motorisés. ”

Ce chantier de longue haleine arrive donc dans sa dernière ligne droite. Tout devrait être terminé dans les prochains mois. “Nous arrivons vraiment dans la dernière étape et finalisation du projet. Il devrait se terminer dans les prochains mois si les conditions climatiques le permettent”, poursuit Arnaud Guérard.

Encore un peu de patience donc avant de pouvoir profiter de cette ligne 106 complètement réhabilitée. À noter que la ligne est déjà en partie accessible aux piétons et cyclistes mais qu’elle reste en zone de chantier. La plus grande prudence est donc à adopter pour les citoyens désireux de déjà s’y rendre.