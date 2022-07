Près de 20 activités au programme des 6 prochains mois de l’asbl Synergie Ecaussinnes

"Des visites familiales, des jeux et spectacles, des conférences, bref, tout un panel d’organisations dédiées à toutes et tous, de 5 à 85 ans seront mises en place", indique l’asbl Synergie Ecaussinnes. "Pas de trêve estivale puisque le programme reprendra tout juste un mois après la sortie ensoleillée qui avait enchanté près de 170 participants sur la Côte d’Opale. Nous guiderons cette fois les participants jusqu’à Coxyde, le 10 août prochain, pour une journée libre."

Quelques jours plus tard, le dimanche 14 août, les enfants seront à la fête dans la Cité des Aubéries. Gimoz leur vendra du sable et sans doute un peu de rêve avec un spectacle drôle et magique. Le samedi 20 août sera quant à lui consacré à une balade historique à vélo ou à VTT à la découverte de l’entité, et plus particulièrement d’Henripont.

Les mois qui suivent seront tout aussi chargés. Le 12 septembre, Thierry Luthers invitera la population à visiter les "Derniers domiciles connus", florilège des sépultures de personnalités, notamment de l’entité. Deux jours plus tard, les séniors se déhancheront aux sons d’un thé dansant, à la salle "Notre Maison". Enfin, le jeudi 22 septembre marquera le retour du Blind Test par équipes, pour l’ambiance et pour tester ses connaissances musicales.

Le programme du mois d’octobre commencera dès le lundi 3 avec Gérard Bavay, qui brossera un portrait de l’artiste Julos Beaucarne. Le 18, un exposé sur les modalités pratiques de la Politique agricole commune (PAC) sera présenté. Le retour du parcours d’Halloween depuis les Aubéries, avec une collecte de bonbons encadrée se tiendra le 30 octobre.

Le mois de novembre commencera sous le thème de la coupe du monde par une session d’échanges d’autocollants Panini lors d’une bourse qui leur sera dédiée le premier dimanche du mois. Le mardi suivant, l’économiste Etienne de Callataÿ mènera un entretien sur deux thèmes croisés et indissociables: "concilier pouvoir d’achat et transition environnementale". La semaine suivante, Pierre Léger, permaculteur et éco-conseiller, évoquera les conséquences du changement climatique au jardin et le chef de service des Urgences du Groupe Jolimont animera une séance d’information sur la vraie raison d’être des services d’urgences. Une visite du marché de Noël de Reims clôturera les activités du mois de novembre.

Saint-Nicolas accueillera les enfants et assistera au spectacle de Pepito, le clown… qui ne voulait pas être clown, dès le 3 décembre. Le Concert de Noël sera donné par l’Union Musicale Maurageoise, dans l’église Saint-Rémy le 11 décembre et le 29, une journée à la Patinoire de Charleroi sera proposée aux amateurs de glisse.

Enfin, Synergie Ecaussinnes a déjà épinglé deux dates pour l’année prochaine, puisque la Galette des Rois reviendra vendredi 6 janvier à la salle "Notre Maison", le lendemain, c’est à une journée de détente et de shopping dans les nombreuses boutiques d’usine de Ruremonde (Pays-Bas) que vous convie l’ASBL. Et d’ici là, l’agenda de 2023 se sera une fois de plus bien rempli… Bref, il y a de la vie à Ecaussinnes.